Život v bubline? Pozrite, koľko hráčov Premier League zbankrotuje, tvrdí Šesták

V škole nadobudol finančnú gramotnosť. STANISLAV ŠESTÁK verí, že do kategórie hlúpych športovcov nepatrí.

10. feb 2017 o 6:00 Pavol Spál

Zájazd na FC Barcelone - Chelsea v Lige majstrov od 450€ >>

Bol úspešný v kluboch aj reprezentácii. Je Stanislav Šesták pripravený na koniec kariéry? Myslí futbalista na to, čo bude po aktívnej kariére? Zabezpečí sa legionár ako on na celý život? Prípadne, môžu sa zabezpečiť už počas kariéry hráči v kluboch akými sú Slovan alebo Žilina? A prečo uprednostnil Slovensko pred Cyprom či Poľskom? Aj na tieto otázky sme sa pýtali Stanislava Šestáka.

Majster sveta a Európy Juan Mata vyhlásil, že futbalisti žijú v bubline a sú odrezaní od problémov bežných ľudí. Je to tak?

„Je to sčasti pravda. Počas kariéry má hráč o všetko postarané a človek to zistí, až keď skončí a je na druhej strane barikády. Už to potom nie je tak, že si odtrénujem a zaplatia mi. Reálny život je iný. Zoberme si, aké vysoké percento bývalých hráčov Premier League po konci kariéry zbankrotuje.“

Vizitka Stanislava Šestáka: Bol účastníkom MS 2010 a ME 2016. Za národný tím odohral 66 zápasov, dal trinásť gólov. So šiestimi gólmi bol naším najlepším strelecom v kvalifikácii o postup na MS 2010. Má tituly so Žilinou (2004, 2007) a maďarským Ferencvárosom (2016). Hrával slávnu bundesligu za Bochum, pôsobil v tureckej lige. Nastrieľal 123 ligových gólov

Podľa XPro až traja z piatich hráčov anglickej ligy vyhlásia bankrot do piatich rokov po skončení kariéry. Jedným z hlavných dôvodov je aj to, že naletia finančným podvodníkom, nie?

„Naletieť môže hocikto, nejde len o športovcov. Niektorí zneužívajú aj charitu. Často si nie som istý, či peniaze skončia v správnej škatuľke. Všade číha nebezpečenstvo. Počas skúseností z mojej futbalovej kariéry prestanete niekedy veriť aj ľuďom, ktorí to myslia dobre, čo je na škodu veci. Špekulantov je ozaj veľa.“

Mnoho športovcov prepadá hazardu a automatom. Bolo veľa podobných prípadov vo vašom okolí?

„Bohužiaľ, poznám také prípady aj zo svojho blízkeho okolia, hráčov, s ktorými som hrával. Je to choroba.