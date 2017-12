Každý deň sa kúpem v sude naplnenom ľadom, tvrdí Pekarík

Zmena životného štýlu mu zmenila život. Na ihrisku sa cíti lepšie a nebýva vôbec chorý.

5. apr 2017 o 19:55 Pavol Spál

Koľko hodín denne trénuje? Kedy vstáva? Čoho všetkého sa musí pre futbal zriecť? Prečo neje čokoládu? Aký je jeho denný program? Ako sa stravuje? Čo raňajkuje a čo má v chladničke? Aj to vám prezradí v rozhovore Peter Pekarík.

BRATISLAVA. Každé ráno si po raňajkách nasadí špeciálny prístroj. Omega wave je škatuľka s dvoma elektródami.

Obranca Herthy Berlín Peter Pekarík si jednu elektródu napojí na palec ruky, druhú položí na čelo a na chrbte si poleží približne tri či štyri minúty. Potom pomocou aplikácie pošle údaje kondičnému trénerovi.

„Prístroj dokáže odmerať únavu. Mentálnu i fyzickú,“ vysvetľuje Pekarík, krajný obranca slovenského národného tímu. Keď má tréning trebárs o desiatej, čarovná škatuľka ho preverí zhruba o trištvrte na deväť.

video //www.youtube.com/embed/PZ6j4D_HPNo

„Robí sa to pred každým tréningom. Nikdy sme nepoznali výsledky. Išli priamo kondičnému trénerovi, ktorý ich pomocou počítačového programu spracuje a pozná aktuálny stav hráčov,“ vysvetľuje Pekarík.

Podľa toho, čo prístroj nasníma, môže sa stať, že tréner príde a hráčovi povie - dnes prípravu vynecháš, prípadne si dáš iba ľahký tréning.

„Keď kondičný kouč trebárs zistil, že 75 percent hráčov je unavených, ihneď to konzultoval s hlavným trénerom. Potom zredukovali niektoré jednotky v tréningu. Alebo v opačnom prípade, keď je tri dni pred zápasom tím v pohode, tak nám môže ešte pridať,“ dodal Pekarík.

Drahé zariadenie využívajú v špičkových európskych kluboch. V bundeslige sa vedecký výskum považuje za automatickú vec.

Spoluhráči z národného tímu vás označili za najväčšieho profesionála, ktorý dbá na prísny režim. V tomto pripomínate Cristiana Ronalda. Je zdravý životný štýl pre vás taký dôležitý?

„Pre moju profesionálnu kariéru je to absolútny základ. Chcem podávať pravidelne stabilné výkony v takej náročnej súťaži, akou je bundesliga, aj v reprezentácii. Chcem odovzdať maximum z môjho maxima. Prirátajme k tomu tréningy a časté cestovanie. Bez správneho režimu to dlhodobo nejde. Keď sa cítim na ihrisku po fyzickej aj psychickej stránke výborne, je to pre mňa dôkaz, že táto cesta je správna.“

Obľubujete knihy o zdravom životnom štýle?

„Vo všeobecnosti mám rád rôzne knihy. Ako športovec, samozrejme, čítam aj knihy o zdravom životnom štýle, ktoré mi pomáhajú v kariére. Dáva mi to možnosť vyťažiť maximum zo všetkých stránok, aby som si v budúcnosti nemusel vyčítať, že som v kariére niečo podcenil alebo zanedbal.“

Skúste opísať váš program. Koľko hodín denne trénujete?