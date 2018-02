Slovenskí hokejisti vyhrali úvodný zápas na olympiáde, otočili zápas s Rusmi

Hlasy po zápase:

Patrik Lamper, útočník SR: "Mal som dva nájazdy, no puk mi v nich nesadol ideálne. Nepremenil som ich. Viem, že aspoň jeden musím premeniť."

Craig Ramsay (tréner SR, zdroj: RTVS): "Bolo náročné dosiahnuť toto víťazstvo aj vzhľadom k tomu, že sme pomerne rýchlo mali dvojgólové manko proti kvalitnému tímu ako Rusko. Za stavu 0:2 zostávalo ešte veľa času do konca. Stále som zdôrazňoval, že je možné otočiť nepriaznivý vývoj. Dôležitá bola oddanosť mojich zverencov, nikto to nevzdával, chalani sa vrhali do striel a blokovali ich. Hrali ako jeden tím. Zdôrazňovali sme im, že keď si nebudú veriť, tak nemôžeme zvíťaziť. Som hrdý na mojich hráčov, môžeme byť spokojní. Je to len začiatok turnaja. Veríme, že rovnaké výkony dokážeme predviesť aj v nasledujúcich zápasoch."

Michal Hreus (bývalý reprezentant SR, zdroj: RTVS): "Začiatok duelu bol v našom podaní s priveľkým rešpektom. Ako postupne plynul čas, tak sa naši hráči výborne dostali späť do zápasu, bojovali a strelili pekné dva góly. Nemôžeme povedať, že zvíťazili nezaslúžene."

Vladimír Országh (asistent trénera SR, zdroj: RTVS): "Mali sme zlý nástup, rýchlo sme v stretnutí prehrávali o dva góly. Neboli by sme však dobrí tréneri, keby sme neverili v obrat. Rovnako tak zmýšľali aj hráči. Nikto to nechcel zabaliť. Na týchto zimných olympijských hrách sa nechceme len zúčastniť, ale aj niečo dokázať. Dnes sme dosiahli fantastické víťazstvo, pre fanúšikov a ľudí na Slovensku. Musíme však ísť pokorne ďalej, dôležitejšie zápasy ešte prídu.

Dominik Graňák (obranca SR, zdroj: web IIHF): "Spočiatku sme nekorčuľovali dobre. Po štyroch minútach sme zaostávali, no dôležité bolo, že sme zostali sústredení. Tréneri nám veľmi pomohli. Pre mnohých z nás to bol prvý zápas po dlhom čase, dokonca po dvoch týždňoch, možno to bola príčina. Možno sme v úvode boli trochu nervózni, keďže sme vedeli, koľko hviezd stojí proti nám. Po našom prvom góle sme však začali veriť, že s nimi môžeme hrať. Od polovice stretnutia sme hrali oveľa lepšie než dovtedy. Rusi mali viac príležitostí, mali puk na hokejkách a viac presiloviek, no naši hráči pre oslabenia odviedli výbornú prácu. Aj brankár bol skvelý, pomohli sme mu zablokovaním mnohých pokusov."

Iľja Kovaľčuk (útočník OŠR, zdroj: web IIHF): "Hrali sme zle, no som si istý, že sa zlepšíme. Musíme sa z tohto poučiť. V druhom zápase Slovinci zdolali Američanov, takže vieme, že je to vyrovnaná skupina a každý môže zvíťaziť nad každým. Musíme sa dobre pripraviť a zlepšiť presilovky. Utvorili sme si mnoho príležitostí, no brankár Slovenska bol výborný. Slováci boli jednoducho lepší než my."

Peter Ölvecký (útočník SR, strelec gólu): “Myslel som si, že v gólovej akcii budem najprv prihrávať, ale potom som si to rozmyslel a dal to brankárovi medzi nohy. On možno čakal, že sa bude presúvať, a nechal tam trochu miesta. Je to len prvý zápas na turnaji, ale som strašne šťastný. Vždy je dôležitý dobrý vstup do turnaja. Rusi sa nezdolávajú každý deň a určite nie práve na olympiáde. Pre celý tím je to obrovský úspech, Rusi majú jedno z najlepších mužstiev na týchto Hrách. O to je krajší ten pocit."

Branislav Konrád (brankár SR): “Jeden gól, druhý gól, na hlavu to bolo veľmi ťažké. Povedal som si však, že sa budem snažiť čo najdlhšie nedostať ďalší gól. Som rád, že sa mi to podarilo. Oba ruské góly boli po tečoch. Keď blokujete strely a chytáte ich, potom sa to párkrát stane. Hráči predo mnu dnes zablokovali kvantum striel, patrí im veľká vďaka. Čerešňák si dal síce vlastný gól, ale potom päť-šesť striel ´chytil´ a ešte aj sám dal gól. Nemal som myšlienky na to, že to po druhom ruskom góle ´zabalím´. Cítil som sa dobre celý deň aj počas zápasu. Snažil som sa sústrediť na seba a ďalšie strely. Ťažko povedať, či som chytal ťažší zápas, ako bol tento.”

Martin Bakoš (útočník SR, strelec gólu): "Začali sme trošku zle. Pre niektorých to bol prvý zápas po dvoch alebo troch týždňoch, takže to bolo trochu ťažšie. Rusi na nás vybehli a dali dva rýchle góly, no o to viac sa víťazstvo cení. To, že sme takto otočili zápas, skonsolidovali výkon a triumfovali proti silným Rusom, nám môže pomôcť do ďalších bojov, ale nesmieme zaspať. Je to prvý zápas, turnaj je ešte dlhý. Prvý gól bol veľmi dôležitý, tam sme zistili, že sa proti nim dá hrať. Opadla z nás nervozita, začali sme hrať oveľa lepšie a plniť náš systém. Zrazu sme boli vyrovnaným súperom a v niektorých fázach sme my boli lepším tímom a dokázali sme streliť góly. Je to o tom tíme, chlapci zablokovali možno 20 striel a nedostali sme gól. Hrali sme ako jeden chlap, a tak to má byť."

Peter Čerešňák (obranca SR, strelec gólu): “Prvá tretina z našej strany opatrná, ťažkých bolo najmä prvých desať minút. Podarilo sa nám však streliť dva góly a vyrovnať. Od druhej tretiny sme už začali hrať hokej s Rusmi. Môže nás to nakopnúť do ďalších dní. Môj gól? Dostal som puk od Marcela Haščáka, iba som zatvoril oči a našťastie to tam padlo. Mám obrovskú radosť. Je to zatiaľ najdôležitejší gól mojej kariéry. Dúfam, že nie aj posledný.”

Tomáš Surový (kapitán SR): "Sme radi za tieto tri body. Turnaj sa však iba začal. Od polnoci sa musíme sústrediť na ďalší zápas, ktorý nás čaká o dva dni. Musíme s pokorou makať ďalej. Rozhodol tímový duch a obetavý výkon. Zablokovali sme množstvo striel a Braňo bol výborný v bránke. Za stavu 0:2 sme zastavili ruský nápor a vyrovnali sme. Zameriavame sa na seba. Vedeli sme, že proti nám stojí silný súper a sme radi, že sme po dobrom výkone zvíťazili. "

Miroslav Lažo (niekdajší slovenský hokejista, zdroj SITA): "Naši hokejisti predviedli veľmi disciplinovaný, pracovitý a zodpovedný výkon. Chlapci sa neuveriteľne a s obrovským entuziazmom hádzali do striel a bojovali. Úžasnú robotu odviedli mladí chalani, ktorí sú v reprezentácii nováčikovia. Peter Ölvecký gólom potvrdil svoje skúsenosti, keď nachytal ruského brankára Košečkina. Aj Martin Bakoš dal fantastický gól. Prvé zápasy bývajú ťažké, ale naši chlapci ukázali proti tak skúsenému a silnému súperovi s veľkými hviezdami na každom poste vynikajúci výkon."

Andrej Kiska (prezident SR): "Pri fandení som prišiel o hlas. Bolo to úžasné. Slováci prehrávali so silným ruským tímom 0:2, ale potom chytili druhý dych a famózne otočili na 3:2. Neuveriteľné. Chalani aj my na tribúne sme nechali na štadióne srdce. Bolo nás desaťkrát menej ako ruských fanúšikov, ale slovenský kotol všetkých prekričal. Je to len prvý zápas, ale skvelý začiatok turnaja. Držte sa, chlapi. Sme na vás hrdí."

Robert Fico (predseda vlády SR): "Fantastický slovenský tím dnes v Pjongčangu v hokejovom zápase s Ruskom ukázal 100% pripravenosť a odhodlanie. Výsledok 3:2 svedčí o tom, že naši hokejisti do toho išli naozaj naplno, gratulujem!"

Andrej Danko (predseda NR SR): "Aj keď som nemohol pozerať celý zápas - chalani, paráda! Druhá najlepšia správa pre Slovensko dnešného dňa, po schválení 13. a 14. platu."