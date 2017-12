Slovenskí mladíci šokovali, senzačne zdolali domácich obhajcov titulu

Slovensko získalo nečakane všetky tri body.

29. dec 2017 o 0:00 (aktualizované 29. dec 2017 o 9:22) SME.sk, SITA

Atlético vs. Kodaň na novom Wanda Metropolitano >>

MS hokejistov do 20 rokov 2018, A-skupina: USA - Slovensko 2:3 (0:0, 1:1, 1:2) Góly: 32. B. Tkachuk (Poehling, J. Anderson), 57. Mittelstadt - 25. Krivošík (Buček), 56. Krivošík (Buček), 58. Buček Vylúčení: 1:2 na 2 minúty, presilovky a oslabenia: 0:0, rozhodovali: Kulev (Rus.), Sjöqvist - Yletyinen (obaja Švéd.), Hageström (Fín.), 8188 divákov Strely na bránu: 45 - 25 Zostava USA: Woll - Fox, Samberg, Lindgren, Perunovich, Peeke, M. Anderson, Hughes - Poehling, J. Anderson, B. Tkachuk - Mittelstadt, Harper, Tufte - Bellows, Yamamoto, L. Brown - Lockwood, Frederic, M. Jones Zostava Slovenska: Durný - Hedera, Korenčík, Bodák, M. Ivan, Fehérváry, Zeleňák, Matejovič, Fereta - Smolka, Kundrik, Kelemen - Miloš Roman, Studenič, Tamáši - Buček, Ružička, Krivošík - Čacho, Liška, Solenský

NEW YORK. Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov šokujúco získala vo štvrtok tri body v súboji proti domácim Američanom na juniorských majstrovstvách sveta v Buffale.

Slováci v zápase základnej A-skupiny zdolali veľkého favorita a úradujúceho majstra sveta 3:2.

Vyhrávali 1:0 aj 2:1

Zverenci trénera Ernesta Bokroša boli počas celého duelu pod veľkým tlakom, no statočne vzdorovali veľkému favoritovi stretnutia.

Zásluhu na tom mal výborný výkon brankár Romana Durného či obetavosť korčuliarov, ktorí sa hádzali do striel súpera.

V 25. minúte otvoril skóre stretnutia v prečíslení slovenský útočník Filip Krivošík, za domácich však v 32. minúte vyrovnal Brady Tkachuk. V 56. minúte poslal Slovákov do vedenia opäť Krivošík, ale veľmi rýchlo vyrovnal na 2:2 po chybe v rozohrávke Casey Mittelstadt.

Slovenský tím však o minútu neskôr opäť vyhrával, fantastickú individuálnu akciu predviedol Samuel Buček a rozhodol o triumfe Slovákov.

Slovákov čaká deň voľna, v sobotu 30. decembra o 22.00 h SEČ nastúpi proti Fínom.

Slováci ukončili dlhú víťaznú sériu USA

Slováci čakali na triumf nad Američanmi na juniorskom svetovom šampionáte dlhých deväť rokov, predtým sa im to podarilo na šampionáte v sezóne 2008/2009 vo štvrťfinále play-off.

Prečítajte si tiež: MS v hokeji do 20 rokov 2018 (Buffalo): Program zápasov, tabuľky, skupiny

V slovenskom tíme vtedy hrali Jaroslav Janus, Tomáš Tatar, Richard Pánik, Marek Viedenský či Marek Ďaloga.

Slovenskému družstvu sa vo štvrtok podarilo ukončiť deväťzápasovú víťaznú šnúru tímu USA na MS hráčov do 20 rokov.

Za najlepšieho Slováka v zápase vyhlásili brankára Romana Durného, ktorý si pripísal dovedna 43 úspešných zákrokov.

Slovenskí reprezentanti si priamo na ľade haly KeyBank Center schuti zaspievali slovenskú hymnu, neskôr v kabíne nemohol chýbať víťazný pokrik, ktorý americká televízia zaradila do živého vysielania.

Zostrih zápasu:

https://player.vimeo.com/video/249043539

Priebežná tabuľka A-skupiny:

Por. Krajina Z V Vp Pp P Skóre B 1. Kanada 2 2 0 0 0 10:2 6 2. USA 1 0 0 0 1 11:3 3 3. Fínsko 2 1 0 0 1 6:5 3 4. Slovensko 2 1 0 0 1 3:8 3 5. Dánsko 2 0 0 0 2 1:13 0

Hlasy po stretnutí:

/zdroj: IIHF/

Ernest Bokroš, tréner SR: "Toto víťazstvo si veľmi cením, pretože bolo po vydretom výkone všetkých hráčov vrátane brankára. Zdolať domáci tím, lídra skupiny na ich ľade, to sa nestáva často. Všetci hráči si zaslúžia pochvalu.“

Samuel Buček, útočník SR, autor víťazného gólu: „Nakorčuľoval som si do priestoru a naznačil strelu, čím som sa zbavil obrancu. Obišiel som bránku a moju prvú strelu zneškodnil brankár, no všimol som si voľný puk a poslal ho do bránky.

Spomínam si na posledný triumf Slovákov nad Američanmi v januári 2009. Ako chlapec som zápas pozeral s rodičmi, motivovalo ma to. Rád by som v budúcnosti podieľal na tom, aby Slovensko zopakovalo seniorský úspech z mája 2002 a získalo zlato na MS. Dnes sa nám podarilo niečo podobné, je to veľký okamih pre celú krajinu a náš hokej.“

“ Pre našu malú krajinu je tento výsledok niečo ako zisk Stanleyho pohára v NHL. „ Marián Studenič, útočník SR

Roman Durný, brankár SR, najlepší hráč SR v zápase: „Bol to najväčší zápas v mojom živote. Všetci si teraz musíme užiť víťazstvo, ale už zajtra počas dňa voľna sa musíme pripraviť na ďalší duel.“

Marián Studenič, útočník SR: „Je to neskutočné. Niečo ako sen. Prvýkrát v kariére som v tíme, ktorý zdolal silného súpera, ktorým tím USA je. Pre našu malú krajinu je tento výsledok niečo ako zisk Stanleyho pohára v NHL. Som veľmi hrdý na všetkých chlapcov v tíme. Previedli sme kolektívny výkon a vybojovali si ním veľké víťazstvo. “

Casey Mittelstadt, útočník USA: „Sme veľmi sklamaní, no musíme zdvihnúť hlavy a kráčať ďalej. Tento duel nám ukázal, že nič nie je samozrejmé, o každé víťazstvo je potrebné bojovať.“

ONLINE: USA - Slovensko (MS v hokeji do 20 rokov 2018, USA)