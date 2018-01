Rok 2012: Sagan prišiel ako uragán

Na prvej Tour de France dosiahol viac, ako čakal.

7. jan 2018 o 21:10 Miloslav Šebela

Zájazd na FC Liverpool - FC Porto od 390€ >>

Do cestnej cyklistiky vtrhol nečakane, no o to dravšie. „To je viac ako objav, to je revolúcia. Je ako tornádo. Valí sa, šprintuje, šplhá sa, útočí. Ten chlapec vie všetko," písal francúzsky Eurosport po marcových pretekoch Paríž – Nice v roku 2010.

Vtedy absolútne neznámy 20-ročný Slovák vyhral v pelotóne plnom silných cyklistov dve etapy a pridal k nim aj zelený dres. Od prvého profesionálneho víťazstva Petra Sagana uplynulo sedem rokov.

Za ten čas Sagan pobláznil Slovensko tak, že posledné kilometre etapy Tour de France sledujú takmer všetci ľudia.

Otázkou dňa sa stáva, ako dopadol Sagan v etape a či má zajtra opäť šancu vyhrať. Tento kolotoč sa začal v roku 2012, keď ako nováčik na Tour vyhral tri etapy a k tomu s veľkým náskokom aj zelený dres.

Každý triumf oslavoval nejakou pózou. Najskôr napínal svaly a mával rukami, akoby to boli krídla, potom bežal ako Forrest Gump a na záver sa zmenil na komiksového Hulka.

„Sám som prekvapený, čo všetko som dokázal,“ spomína. Na Tour si podmanil svet bezprostrednosťou i tým, ako dokázal makať. Okrem Tour zažiaril aj na pretekoch Okolo Kalifornie, kde vyhral štyri etapy za sebou. Fanúšikovia šaleli, súperi nechápali.

"Po treťom víťazstve sa ma pýtali, či vyhrám aj štvrtú etapu. Vravel som, že už by to bola nuda a asi by som mal nechať vyhrať aj niekoho iného. A ľudia na to začali kričať: Nie, vyhraj ty. Veľmi ma to povzbudilo. Bolo to milé,“ spomína Sagan.

Prišiel som vyhrať

Do športu priniesol zábavu, nič ho zdanlivo netrápi, je nevšedný, originálny a okrem toho vyhráva. Za osem sezón medzi profesionálmi získal už vyše sto víťazstiev.

Tam, kde favoriti pôsobia ako suchári a vážia každé slovo, Sagan so smiechom tresne: „Prišiel som vyhrať. Načo by som sem inak chodil?“

„Spôsobom jazdenia a charizmou je iný. Nie je zaškatuľkovaný. Veľa vecí, a to nielen na pretekoch, rieši inak ako všetci ostatní. Tým sa odlišuje. Aj v pelotóne ho majú radi, nemá nepriateľov,“ hovorí Saganov tréner z jeho juniorských čias Peter Zánický.

V Bergene nebol najlepší, ale najrýchlejší

Keď ho v roku 2017 rozhodcovia z Tour de France vylúčili, Tour stratila pre mnohých fanúšikov náboj. Ľudia sa na sociálnych sieťach mobilizovali, žiadali, aby ich favorita vrátili späť.

Tento rok Peter Sagan v niektorých smeroch prežil krach. Nevyšla mu Tour, keďže ho rozhodcovia poslali predčasne domov, neuspel ani na klasikách. Zdanlivo zbabranú sezónu však dokázal premeniť na svetovú jedným triumfom.

V Bergene po tretí raz získal titul majstra sveta. Lenže nie s prestávkami, ale za sebou. Toto sa nepodarilo dosiahnuť nikomu v histórii.

„Trikrát za sebou mať v jeden jediný deň najlepšie nohy je veľmi náročné. Peter nebol v Bergene najsilnejší. Bol najrýchlejší, a to je veľký rozdiel. Mal v pretekoch len jeden náboj v zbrani, a ten využil v správnej chvíli,“ opisoval Zánický.

„Mnohí mi vraveli, že nemám na to, aby som vyhral takéto dlhé preteky. Teraz mám dúhový dres a budem ho nosiť celý rok,“ tešil sa Sagan po prvom titule, ktorý získal v Richmonde. Zmýlil sa však. Dúhový dres nosí už tretí rok.