Českí hokejisti sa vytrápili s Juhokórejčanmi, vyhrali iba tesne o gól

Hlasy po zápase:

Čcho Min-ho (útočník Kórejskej republiky, strelec gólu): "Myslím si, že to bolo veľmi veselé. Snažil som sa hrať čo najlepšie, aby som sa predviedol pred toľkými fanúšikmi, čo prišli. Toto sú naše veľké ZOH. Snažili sme sa nebyť nervózni a predstaviť si, že je to rovnaký zápas, aké sme hrali doteraz. Toto zmýšľanie nám veľmi pomohlo."

Matt Dalton (brankár Kórejskej republiky): "Bolo to veľmi emocionálne a výnimočné. V našej hre boli niektoré pekné momenty."

Josef Jandač (tréner Česka): "Bol to náročný zápas, ale pripísali sme si dôležité víťazstvo. Z našej strany to bolo trochu nervózne, predovšetkým v prvej tretine. Keď sme išli do vedenia, dúfali sme, že pridáme ďalší gól, aby sme sa upokojili. Ten však neprišiel, s pribúdajúcim časom prišli i naše oslabenia. Bol dôležité, že sme ich ubránili. Keď sa zápas blížil ku koncu, pre chlapcov to bolo ťažké a schyľovalo sa k dráme. Nečakali sme nič jednoduché."