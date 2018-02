Kanaďania vstúpili do olympiády úspešne, Švajčiarov zdolali o štyri góly

Hlasy po zápase:

Chris Lee (obranca Kanady): "V šatni sme veľmi emotívni, hráme jeden za druhého a za náš národný znak. Nezáleží na tom, kto strelí góly. Všetci sa snažíme blokovať strely, skórovať i rozdávať bodyčeky."

Chay Genoway (obranca Kanady): "Netrvalo dlho, kým sme sa dostali do správneho rytmu. Pripravovali sme sa na zimné olympijské hry dlhý čas a veľa sme premýšľali o tejto chvíli."

Wojtek Wolski (útočník Kanady): "Som veľmi šťastný, že môžem zažiť ZOH. Nebolo to jednoduché, po vážnom zranení krku som sa bál, že nebudem môcť chodiť, hrať hokej, či viesť normálny život. Sme spokojní s našim výkonom i s výsledkom, ale už je to minulosť. Dnes to ešte trochu oslávime, užijeme si to, už zajtra však na videu zanalyzujeme chyby a uvidíme, čo môžeme zlepšiť."