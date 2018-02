Hokejisti druhý zápas na olympiáde prehrali, Američanom podľahli o gól

Gól Slovenska strelil Andrej Kudrna.

16. feb 2018 o 0:00 (aktualizované 16. feb 2018 o 8:00) SME.sk, SITA, TASR

Dvojzápas Slovenska na MS v hokeji za 250€ >>

ZOH 2018 - skupinová časť: B-skupina: USA - Slovensko 2:1 (1:1, 0:0, 1:0) Góly: 8. Donato (Terry, Chris Bourque), 43. Donato (Chris Borque, Arcobello) - 8. Kudrna (T. Surový, Čajkovský) Vylúčení: 2:5 na 2 min, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Gouin (Kan.), Wehrli - Fluri (obaja Švajč.), Otmakov (Rus.) Zostava USA: Zapolski - Gunderson, Sanguinetti, Welch, Gilroy, Billins, Blum, Wisniewski - O'Neill, Roe, B. Little - B. Butler, Chris Bourque, Greenway - Donato, Terry, Arcobello - B. Gionta, Kolarik, Stoa Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama

Zostava Slovenska: J. Laco - Baranka, Starosta, Čerešňák, Graňák, J. Valach, Marek Ďaloga, Čajkovský - Kudrna, T. Surový, L. Nagy - M. Bakoš, Bubela, Marcel Haščák - M. Paulovič, M. Krištof, Ölvecký - Cingel, T. Marcinko, Lamper - Marek Hovorka

PJONGČANG. Slovenskí hokejoví reprezentanti podľahli hráčom USA 1:2 vo svojom druhom vystúpení v B-skupine na zimných olympijských hrách 2018 v kórejskom Pjongčangu.

Američania sa ujali vedenia v 8. minúte gólom Ryana Donata v presilovej hre.

Zverenci Craiga Ramsayho vyrovnali už o 25 sekúnd neskôr zásahom Andreja Kudrnu, ktorý jemne tečoval strieľanú prihrávku kapitána Tomáša Surového.

O triumfe zámorského tímu rozhodol v 43. minúte druhým gólom znovu v početnej výhode Donato.

Reprezentanti Spojených štátov amerických sa vďaka triumfu posunuli na čelo tabuľky B-skupiny práve pred Slovákov.

Slováci odohrajú tretí zápas v B-skupine v sobotu od 13.10 SEČ proti Slovinsku, v rovnakom čase nastúpia hráči USA proti výberu Olympijských športovcov z Ruska.

Doterajšie stretnutia a priebežná tabuľka:

Slovensko – Olympijskí športovci z Ruska 3:2 (2:2, 0:0, 1:0)

(online prenos >>)

USA - Slovinsko 2:3 pp (1:0, 1:0, 0:2 - 0:1)

(online prenos >>)

1. USA 2 1 0 1 0 4:4 4 b 2. Slovensko 2 1 0 0 1 4:4 3 b 3. Slovinsko 1 0 1 0 0 3:2 2 b 4. OŠ z Ruska 1 0 0 0 1 2:3 0 b

Hlasy po stretnutí:

/zdroj: RTVS, championat.com, iihf.com, AP/

Craig Ramsay, tréner SR: "V zápase rozhodovali oslabenia, hrali sme v nich príliš často. Súper dobre strážil stredné pásmo, ale to sme čakali. Opäť nás podržal brankár. Musíme sa teraz dobre pripraviť na Slovinsko."

Vladimír Országh, asistent trénera SR: "Bol to pre nás ťažký zápas. Američania dobre pokrývali stredné pásmo a otáčali nám puky naspäť. Dosť veľa síl nám ubrali oslabenia, hrali sme ich dosť. Dostali sme dva góly v oslabeniach a naše početné výhody sme nevyužili, to dnes rozhodlo.

Dnes boli Američania pasívnejší ako v stredu. Taktika im vyšla. Mali sme problém prejsť stredným pásmom a keď sa nám to podarilo, v útočnom pásme sme neboli dostatočne silní na puku. Musíme si teraz oddýchnuť a v sobotu nás čaká náročný a dôležitý duel proti Slovincom."

Ladislav Nagy, útočník SR: "Myslím si, že ak budeme hrať päť na päť, tak bude mať s nami problém každé mužstvo. Nesmieme hrať toľko času v oslabení. V rovnovážnom počte sme dnes podľa mňa boli lepším mužstvom."

“ Cieľom bolo, aby sme našou rýchlosťou narobili Slovákom čo najväčšie problémy. Donato dal dva góly, dobrý výkon ukázal Greenway. Rýchlosť nám teda pomohla. „ Troy Terry, útočník USA

Tomáš Starosta, obranca SR: "Bol to ťažký zápas. Američania na nás čakali, ale vždy, keď vycítili šancu, tak na nás vybehli. Mrzí nás výsledok, ale musíme sa už dobre pripraviť na ďalší zápas."

Ryan Zapolski, brankár USA: "V prvej tretine som dostal neuveriteľný gól, no nezlomilo ma to a potom som sa cítil dobre. S každým ďalším zápasom sa mi chytá lepšie. Postupne sa zohrávame a bude to snáď ešte lepšie. Veľmi dobre sme odohrali tretiu tretinu."

James Wisniewski, obranca USA: "Podarilo sa nám otriasť zo stredajšej prehry, dlho sme ju v hlavách nedržali. Veľmi nás tešia tri body a už sa tešíme na sobotu a duel proti Olympijským športovcom z Ruska."

Ryan Donato, útočník USA, autor oboch gólov: "Hovoril som so svojím otcom (Ted Donato - pozn.) a vravel mi, aby som nestrieľal tak vysoko. Poradil mi, nech pálim puky do priestoru lapačky a vyrážačky. Pri prvom góle som si hneď pomyslel: 'Vyrážačka!' a ono to tam padlo. Mal som z toho príjemný pocit."

Brian Gionta, útočník USA: "Naši mladíci sú skvelí. Veľmi dobre zapadli do tímu a tréner predznamenal, že budú dôležitou súčasťou nášho kolektívu."

Troy Terry, útočník USA: "Cieľom bolo, aby sme našou rýchlosťou narobili Slovákom čo najväčšie problémy. Donato dal dva góly, dobrý výkon ukázal Greenway. Rýchlosť nám teda pomohla."

Online prenos Zimná olympiáda 2018 (ZOH, hokej): USA - Slovensko