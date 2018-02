Rusi nedali šancu USA a priamo postúpili do štvrťfinále

Američanom dali štyri góly.

17. feb 2018 o 0:00 (aktualizované 17. feb 2018 o 16:50) SME.sk

ZOH 2018 v Pjongčangu - hokej: B-skupina OŠR - USA 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) Góly: 8. Prochorkin (Mozjakin, Barabanov), 23. Prochorkin (Širokov, Mozjakin), 40. Kovaľčuk (Andronov), 41. Kovaľčuk (Vojnov, Andronov). Rozhodovali: KUBUŠ (SR), Öhlund - Pihlblad (obaja Švéd.), Lederer (ČR), vylúčení: 5:5 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0. OŠR: Košečkin - Vojnov, Gavrikov, Kiselevič, Nesterov, Zub, Zubarev, Jakovlev - Kalinin, Andronov, Kovaľčuk - Kaprizov, Dacjuk, Gusev - Barabanov, Prochorkin, Širokov - Mozjakin, Grigorenko, Telegin - Kablukov Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama

USA: Zapolski - Sanguinetti, Gunderson, Gilroy, Welch, Blum, Billins, Wisniewski - Butler, Greenway, Bourque - Little, Roe, O'Neill - Donato, Arcobello, Terry - Gionta, McCarthy, Stoa - Kolarik Sobotňajšie výsledky na olympiáde nájdete tu >>>

PJONGČANG. Olympijskí športovci z Ruska zdolali vo svojom treťom zápase na ZOH v Pjongčangu hokejistov USA hladko 4:0.

So ziskom šiestich bodov sa stali víťazmi "slovenskej" B-skupiny a zabezpečili si tak priamy postup do štvrťfinále. Američania v skupine vybojovali štyri body a obsadili 3. miesto, o štvrťfinále sa pobijú v kvalifikácii.

V sobotňajšom šlágri v Hokejovom centre v Kangnungu, v ktorom bol jedným z hlavných rozhodcov Slovák Jozef Kubuš, mali OŠR od úvodu herne navrch.

Dvoma gólmi ich naštartoval Nikolaj Prochorkin, ďalšie dva pridal skúsený Iľja Kovaľčuk.

Hlasy po zápase (zdroj: OIS):

Iľja Kovaľčuk (útočník Ruska, strelec dvoch gólov): "Do zápasu sme vstúpili dobre a strelili sme prvý gól. Výborne sme hrali v oslabeniach, a to bolo kľúčové. Ešte mi zostal nejaký pušný prah a dúfam, že pridám aj ďalšie góly. Je pozitívne, že sme postúpili priamo do štvrťfinále, pretože osemfinálový zápas uberie veľa energie. My budeme mať voľný čas a môžeme oddychovať."

Brain Gionta (útočník a kapitán USA): "Mali sme odviesť lepšiu prácu a hrať rýchlejšie. V druhej tretine sme opäť mali nejaké svetlé momenty, ktorými sme sa mohli dostať do zápasu. Ak by sa nám to podarilo, mohlo to byť iné. Musíme si oddýchnuť a zabojovať o postup do štvrťfinále."

