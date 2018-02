Slováci prehrali so Slovincami po nájazdoch, v skupine skončili poslední

Slovenskí hokejisti mali pred stretnutím šancu postúpiť priamo do štvrťfinále.

17. feb 2018 o 0:00 (aktualizované 17. feb 2018 o 16:33) SME.sk, TASR

ZOH 2018 - skupinová časť: B-skupina: Slovinsko - Slovensko 3:2 pp a sn (0:0, 2:1, 0:1 - 0:0, 1:0) Góly: 21. Gregorc (Muršak, Kuralt), 25. Kuralt (Muršak, Gregorc), rozh. nájazd Jeglič - 36. Bubela (Čerešňák, Graňák), 46. Haščák (Graňák, Čerešňák). Rozhodovali: Jeřábek (ČR), Mayer (USA) - Sormunen, Suominen (obaja Fín.), vylúčení: 2:4, presilovky 2:1, oslabenia: 0:0. Zostava Slovinska: Krošelj - Robar, Gregorc, Podlipnik, Kovačevič, Vidmar, Kranjc, Repe - Verlič, Muršak, Urbas - Sabolič, Tičar, Jeglič - D. Rodman, M. Rodman, Goličič - Kuralt, Mušič, Pance - Ograjenšek Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama

Zostava Slovenska: Konrád - Starosta, Čajkovský, Baranka, Ďaloga, Čerešňák, Graňák, Valach - Kudrna, Surový, Nagy - Bakoš, Bubela, Haščák - Paulovič, Krištof, Ölvecký - Lamper, Marcinko, Cingel - Hovorka

PJONGČANG. Slovenskí hokejisti prehrali v sobotu vo svojom záverečnom zápase v B-skupine na zimných olympijských hrách v Pjongčangu so Slovinskom 2:3 po predĺžení a samostatných nájazdoch.

V tabuľke tak obsadili posledné štvrté miesto a unikol im priamy postup do štvrťfinále, o ktorý sa pobijú v kvalifikácii.

Po bezgólovej prvej tretine prehrávali zverenci trénera Craiga Ramsayho po piatich minútach druhej už 0:2, keď doplatili na nedisciplinovanosť. Dve presilovky premenili Gregorc a Kuralt.

Slováci strelili kontaktný gól ešte pred druhou prestávkou z hokejky Bubelu a v 46. minúte vyrovnal na 2:2 Haščák.

V napínavom závere a predĺžení gól nepadol a tak o triumfe Slovinska rozhodol v nájazdoch Žiga Jeglič.

Priamo do štvrťfinále postúpia traja víťazi základných skupín plus najlepší z tímov na druhých miestach. Ďalších osem krajín sa pobije o štvrťfinále v kvalifikácii.

Výsledky a konečná tabuľka B-skupiny:

Slovensko – Olympijskí športovci z Ruska 3:2 (2:2, 0:0, 1:0)

USA - Slovinsko 2:3 pp (1:0, 1:0, 0:2 - 0:1)

USA - Slovensko 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Olympijskí športovci z Ruska - Slovinsko 8:2 (2:0, 4:1, 2:1)

Olympijskí športovci z Ruska - USA 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Slovinsko - Slovensko 3:2 pp a sn (0:0, 2:1, 0:1 - 0:0, 1:0)

1. OŠ z Ruska 3 2 0 0 1 14:5 6 b - postup do štvrťfinále 2. Slovinsko 3 0 2 0 1 8:12 4 b 3. USA 3 1 0 1 1 4:8 4 b 4. Slovensko 3 1 0 1 1 6:7 4 b

Prvé hlasy po stretnutí:

Craig Ramsay, tréner SR: "Prehra ma mrzí. Slovinci výborne bránili stredné pásmo, ťažko sa nám cez nich presadzovalo. Nemôžeme sa nechať tak často vylučovať. Mali by sme byť disciplinovanejší, lebo nie je možné ubrániť všetky oslabenia. Je tu ešte priestor na to, aby sme vylepšili hru v presilovkách i oslabeniach."

Tomáš Surový, útočník SR: "Mohli sme vyhrať a postúpiť, ale už je to jedno. Uvidíme, akého súpera dostaneme do osemfinále. Nedá sa plakať nad rozliatym mliekom. Teraz to bude o jednom zápase, máme dva dni na oddych."

“ Ja som na nás hrdý. Mohli sme si to uľahčiť, teraz to bude ťažšie, ale musíme hrať ďalej. „ Marcel Haščák

Miloš Bubela, útočník a strelec prvého gólu SR: "Pocity nie sú dobré. Nespravili sme to, čo sme chceli. Nevyhrali sme tento zápas a nevyužili sme jedinečnú šancu postúpiť priamo do štvrťfinále. Slovinci nás v podstate v ničom až tak neprekvapili.

Od začiatku o dušu korčuľovali, nám sa hralo ťažko, nevychádzal nám prechod cez stredné pásmo, chvíľami nám nevychádzalo nič. Musíme sa vyhýbať vylúčeniam, už druhý zápas za sebou sme na to doplatili."

Marcel Haščák, autor druhého gólu SR: "Nemáme sa za čo hanbiť, hrali sme dobre. Ak by sme nedostali góly v presilovkách, mohlo sa to vyvíjať inak. Ja som na nás hrdý. Mohli sme si to uľahčiť, teraz to bude ťažšie, ale musíme hrať ďalej. Žiadny súper tu nie je ľahký, v ďalšom zápase hráme o všetko. Musíme sa dobre pripraviť a dobre si oddýchnuť."

Jan Muršak, kapitán Slovinska: "Sú väčšia hokejová krajina ako my, majú viac hráčov, viac profesionálnych klubov. Navyše sme celkom blízko seba, takže je tu aj rivalita. Vždy je dobré zahrať si proti nim, majú dobrý tím. Proti Rusom bolo ťažšie hrať náš systém, keďže boli o toľko lepší."

Stručný priebeh zápasu:

I. tretina

V úvode vyrovnanej prvej tretiny boli aktívnejší slovenskí reprezentanti, ktorí sa tlačili do útočného pásma, no veľa šancí si nevypracovali. Krošelja prvýkrát vážnejšie preveril Haščák a po ňom aj Ďaloga.

V ôsmej minúte sa dostali Ramsayho zverenci do prečíslenia 2 na 1, Paulovič však mieril vedľa. Na druhej strane si Konrád poradil s pokusmi Tičara, Saboliča i Kovačeviča.

Aj v ďalších minútach mala hra dobré tempo a prelievala sa zo strany na stranu. V prvom dejstve si však ani jeden tím nedokázal vypracovať vyložené šance a pomer striel na bránku bol chudobný 5:4 pre Slovincov. Nič na tom nezmenila ani ich približne polminútová presilovka v závere.

II. tretina

Jej dohrávaná časť v úvode druhého dejstva však už áno. Slovinci ju pretavil na úvodný gól v 21. minúte. Muršak nabil na modrú Gregorcovi a ten delovkou prepálil Konráda. Gólu predchádzalo avizované vylúčenie Čajkovského a tak sa Slováci museli brániť presile aj ďalej.

V 23. minúte navyše išiel na trestnú aj Starosta a Slovinci zvýšili svoje vedenie na 2:0. Opäť v tom mal prsty Muršak, ktorý poslal z ľavej strany strieľanú prihrávku, ktorú medzi kruhmi tečoval do siete Kuralt.

Slovenský hokejista Miloš Bubela sa raduje zo svojho gólu. (zdroj: TASR)

Zverenci trénera Ramsayho v ďalších minútach za svojimi súpermi zaostávali, nevedeli sa presadiť v súbojoch a nevychádzal im prechod do útoku. Postupne opäť nabrali sebadôveru a v 34. minúte sa im podarilo dostať puk do siete. Rozhodca však odpískal skôr, ako prešiel bránkovú čiaru.

Neuznanému gólu predchádzal kontakt Surového s brankárom Krošeljom, pre ktorý arbitri prerušili hru. Aktivita Slovenska však neutíchla a od 35. minúty si zahrali prvú presilovku, ktorú aj premenili. Čerešňákovu strelu od modrej sklepol do siete Bubela a znížil na 1:2.

III. tretina

Konrád v 43. minúte podržal svojich spoluhráčov pri veľkej šanci Kovačeviča a tí sa mu odvďačili o tri neskôr vyrovnávajúcim gólom. Slováci sa usadili v útočnom pásme, Haščák si nakorčuľoval po puk medzi obrancov a strelou švihom prekonal Krošelja, ktorý mal zakrytý výhľad.

“ Od začiatku o dušu korčuľovali, nám sa hralo ťažko, nevychádzal nám prechod cez stredné pásmo, chvíľami nám nevychádzalo nič. „ Miloš Bubela

Dramatický duel pokračoval, Slovinci ľahšie prechádzali cez stredné pásmo a tak si vypracovali aj viac šancí. Veľký tlak mali počas vylúčenia Bubelu a aj krátko po ňom, keď Konrád zneškodnil niekoľko veľmi nebezpečných šancí po sebe.

Slováci dostali výbornú možnosť strhnúť duel na svoju stranu, od 56. minúty hrali presilovku, Krošelj bol v jednom ohni, ale odolal.

Predĺženie a nájazdy

Zápas tak pokračoval v dramatickom predĺžení, v ktorom si oba tímy vypracovali niekoľko dobrých šancí, ale gól nepadol. O triumfe Slovinska napokon rozhodol v nájazdoch Jeglič.

