Česi zdolali Švajčiarsko a postúpili priamo do štvrťfinále

Hokejisti Česka vyhrali v skupine všetky tri zápasy.

18. feb 2018 o 0:00 (aktualizované 18. feb 2018 o 11:56) SITA

Dvojzápas Slovenska na MS v hokeji za 250€ >>

ZOH 2018 v Pjongčangu - hokej: (A-SKUPINA) ČESKO - ŠVAJČIARSKO 4:1 (1:1, 0:0, 3:0) Góly: 8. Řepík (Erat, Horák), 44. Kubalík (Jan Kovář, Kolář), 59. Červenka (Kolář), 60. Řepík (Birner, Nakládal) - 15. Rüfenacht (Ambühl, Suter) Vylúčení: 5:1 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Iverson (Kan.), Olenin (Rus.) - Ritter (USA), Vanoosten (Kan.) Česko: Francouz - Polášek, Nakládal, Kolář, Mozík, Jordán, Kundrátek, O. Němec - D. Kubalík, Jan Kovář, M. Erat - Červenka, Mertl, Martin Růžička - Sekáč, Koukal, Radil - Horák, Řepík, T. Zohorna - Birner Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama

Švajčiarsko: J. Hiller - Untersander, E. Blum, R. Diaz, Geering, Loeffel, Furrer, Du Bois, Schlumpf - Praplan, Haas, Hollenstein - Ambühl, Suter, S. Moser - G. Hofmann, Corvi, Scherwey - Rüfenacht, Almond, Schäppi

PJONGČANG. Českí reprezentanti zdolali výber Švajčiarska 4:1 v nedeľňajšom zápase A-skupiny hokejového turnaja na ZOH 2018 v Pjongčangu.

Na gól Michala Řepíka odpovedal ešte v prvej tretine Thomas Rüfenacht.

Víťazný zásah si v úvode záverečného dejstva pripísal Dominik Kubalík, poistky pridali do prázdnej bránky Roman Červenka a Řepík.

Česi bez prehry ovládli tabuľku A-skupiny a zabezpečili si postup priamo do štvrťfinále. Výsledok tohto stretnutia rozhodol tiež o tom, že USA budú súperom Slovenska v zápase utorňajšieho play-off o postup do štvrťfinále.

Úspešnejší v stredu zabojuje proti Česku o semifinále.

Švajčiari ostanú na treťom mieste bez ohľadu na výsledok zápasu Kanady s Kórejskou republikou a čaká ich súboj o štvrťfinále.

V ňom sa stretnú s Nemcami.

Hlasy po zápase:

(zdroj: idnes.cz)

Michal Řepík, útočník ČR, strelec dvoch gólov: "Sme radi, že sme postúpili priamo do štvrťfinále. To bol náš prvotný cieľ, s ktorým sme išli na olympiádu.

Neodohrali sme tu ani jeden ľahký zápas. Možno však bolo dobré, že sme to mali s Kóreou ťažké, pretože nám to pomohlo pripraviť sa na Kanadu aj Švajčiarsko, aby sme sa neuspali."

Jan Kolář, obranca ČR: "V druhej tretine sme mali viac z hry, no nepramenili z toho žiadne šance, pretože oni bránili priestor pred bránkou. Nám sa nedarilo dostať sa tam a dorážať puky po strelách."

Josef Jandač, tréner ČR: "Najmä Francík (Francouz, pozn.) chytá výborne. To je základ. Má výbornú formu. Žiaľ, na posledných turnajoch sme nemali extra produktivitu, musíme zápasy vyhrávať s menším počtom strelených gólov. V play off to tak chodí. Zatiaľ smerom dozadu nedostávame góly, čo je dôležité."

Online prenos Zimná olympiáda 2018 (ZOH, hokej): Česko - Švajčiarsko