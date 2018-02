Švédi v severskom derby porazili Fínsko a postúpili priamo do štvrťfinále

Hlasy po zápase:

Sami Lepistö (obranca Fínska): "Rozhodli maličké detaily. Bojovali sme, ale nevyužili sme presilové hry. Vypracovali sme si šance, ale niekedy to jednoducho nejde. Dôležité zápasy ešte len prichádzajú, až teraz musíme skórovať. Musíme hrať tvrdšie pred bránkou."

Joel Lundqvist (útočník a kapitán Švédska): "Bol to dôležitý triumf. Dosiahli sme, čo sme chceli a hrali sme dobre ako jeden tím. Bol to vyrovnaný zápas a ani jeden tím nemal veľa príležitostí skórovať. Je pekné v takomto stretnutí zvíťaziť. Dobre sme blokovali strely súpera a to na takomto turnaji potrebujeme. Teraz sme spokojní, ale ak neuspejeme vo štvrťfinále, budeme sklamaní.".