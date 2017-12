Slovan podľahol Jekaterinburgu, rozhodlo predĺženie

Hlasy po zápase:

Eduard Zankovec, tréner Slovana: "Bol to veľmi dobrý zápas, ale my sme v ňom urobili veľa chýb. Hráčom sa musím poďakovať, pretože siahli na dno svojich síl. Chcem sa divákom poďakovať za skvelú atmosféru. Bola veľkolepá."

Vladimir Krikunov, tréner Jekaterinburgu: "Zápas nás stál veľa síl. Súperovi sme toho dovolili veľmi veľa, s čím nie som spokojný."

Michal Řepík, útočník Slovana: "Sme radi za bod, pretože sme doťahovali výsledok. Súper potrestal naše chyby, ale oddreli sme si to." Ivan Švarný, obranca Slovana: "Škoda, že takýchto zápasov nehráme do roka viac. Hrali sme naplno, snažili sme sa jazdiť hore-dolu, ale nedočkali sme sa. Je mi to ľúto kvôli fantastickým divákom." Nick Ebert, obranca Slovana: "Snažili sme prelomiť sériu prehier, ale žiaľ to nevyšlo. V predĺžení to bol vabank. Bolo úžasné hrať v takejto atmosfére."