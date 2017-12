Prispeje na cyklistický štadión aj štát? Zatiaľ sme ako bezdomovci, vraví Privara

Máme najlepšieho cyklistu na svete, máme fantastické preteky Okolo Slovenska a chýba nám už iba štadión, tvrdí šéf zväzu.

22. dec 2017 o 10:47 SITA

BRATISLAVA. Prezident Slovenského zväzu cyklistiky (SZC) Peter Privara bude kandidovať na svoj post aj v blížiacich sa januárových voľbách. Uviedol to na slávnostnom galavečere Zlatý pedál pre najlepšieho pretekára Slovenska v roku 2017.

Dodal, že eviduje i protikandidátov.

Cyklistická krajina? Musí spĺňať tri veci

"Sledujem nejakú kampaň, ale nie je to konštruktívne. Je to iba poukazovanie na chyby. Je to však tak, že kto pracuje, robí aj chyby," vravel Privara.

"Nie sme bezchybní, no myslím si, že ja a môj tím sme cyklistiku niekam posunuli a chcem v tom pokračovať. Ďalší kandidáti dosiaľ nepredstavili nič zaujímavé," doplnil 57-ročný funkcionár a bývalý skvelý cyklista.

Na margo ďalšieho víťazstva Petra Sagana v ankete Zlatý pedál a súvislostiach so súčasnou slovenskou cyklistikou Privara podotkol:

"Prezident medzinárodnej cyklistickej únie UCI David Lappartient povedal, že cyklistický národ je vtedy, ak má dobrého jazdca, národné preteky a národný štadión. My máme najlepšieho cyklistu na svete, máme fantastické preteky Okolo Slovenska a chýba nám už iba ten štadión."

"Rekonštruujeme velodróm v Prešove, ale potrebujeme aj otvorený štadión. Z vyššie uvedených troch atribútov už dva spĺňame a na treťom pracujeme. Z mojej pozície by som to preto chcel dokončiť," odhalil Privara svoje ciele v prípade, ak bude opäť zvolený.

Na štadión by mohol prispieť aj štát

Rodák z Čadce je prezidentom SZC už od roku 2011. Verí, že na nový cyklistický štadión by mohol finančne prispieť aj štát. A to už v blízkej budúcnosti.

"Po investíciách, ktoré idú do slovenského športu, by mala nasledovať investícia do národného cyklistického centra. Pracuje sa na futbalovom štadióne v Bratislave, tenisti majú národné centrum a stavajú druhú arénu v Košiciach. Atletika sa zasa môže prichýliť do Šamorína, kde už organizovali i obnovený míting P-T-S. My sme zatiaľ takí bezdomovci," uviedol.

"Cyklisti síce jazdia po cestách a v lesoch, ale národné cyklistické centrum potrebujeme najmä pre dráhovú cyklistiku, BMX, trial, sálovú cyklistiku, ale, samozrejme, bol by tam i okruh pre cestnú a horskú cyklistiku," predstavil svoju víziu niekdajší pretekár.

Pyramída sa nemôže stavať opačne

Dlhodobý šéf slovenskej cyklistiky je hrdý na to, že na budúcoročných pretekoch Okolo Slovenska sa premiérovo predstavia i tímy WorldTour.

"Je za tým celý výbor, ktorý výborne zorganizoval ostatné dva ročníky. Voči našej organizácii neboli žiadne zásadné pripomienky. Na základe týchto hodnotení a našich kontaktov sa nám tu podarilo dostať tímy ako Quick-Step, Bora-Hansgrohe, Cofidis a rokujeme s Astanou či Movistarom," priznal.

"Myslím si, že už tie tri tímy, ktoré sem prídu, sú veľký úspech. Ak ich príde päť, bude to ešte lepšie. Ak na týchto pretekoch ukážeme, že to vieme robiť, tieto zoskupenia sa v budúcnosti budú vracať a pribudnú aj ďalšie," pokračoval cyklistický šéf.

Privara napriek smelým plánom stojí nohami na zemi a nechce zorganizovať podujatie, ktoré by presahovalo slovenské možnosti a v budúcnosti by to malo skôr negatívny dopad.

"Ľudia sa ma pýtajú, kedy sa z Okolo Slovenska stanú preteky kategórie HC. Musíme to však najprv stabilizovať. Musíme byť normálni a nepreskakovať nejaké etapy, pretože dnes možno budeme vedieť vďaka značke Petra Sagana zorganizovať niečo veľké, ale za dva roky to nemusíme zvládnuť," prezradil.

"Je to náročné i finančne, navyše i organizátori sa musia učiť. Musíme ísť postupne a nemôžeme stavať pyramídu opačne," dodal Privara.