Gomez opúšťa Wolfsburg, prestúpil do svojho bývalého klubu

Skúsený útočník by mal v Stuttgarte pôsobiť do júna 2020.

22. dec 2017 o 10:57 TASR

BERLÍN. Nemecký futbalový útočník Mario Gomez prestúpil z Wolfsburgu do svojho bývalého klubu VfB Stuttgart. S novým zamestnávateľom sa dohodol na kontrakte do 30. júna 2020, výška odstupného by podľa nemeckých médií mala predstavovať čiastku viac ako tri milióny eur.

"Som veľmi šťastný, že sa vraciam do mesta, v ktorom som odštartoval svoju futbalovú kariéru. V uplynulých dňoch ma to čoraz viac ťahalo do Stuttgartu. Vo VfB som zažil najbláznivejšie obdobie, ktoré vyvrcholilo nečakaným ziskom bundesligového titulu v roku 2007," citovala slová Gomeza agentúra DPA.