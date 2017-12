Minulý rok ho zdolal Tóth. Športovcom roka 2017 je Peter Sagan

Hlasy laureátov (Športovec roka 2017):

Pavel Hapal, tréner futbalistov do 21 rokov, 2. v kategórii kolektívov: "Aj keď nám posledné tri kvalifikačné zápasy nevyšli, celkovo musíme tento rok hodnotiť veľmi pozitívne. Chlapci odvádzali vynikajúcu prácu a odmenení boli hlavne fanúšikmi, ktorí sa za nimi vydali na majstrovstvá Európy. Myslím si, že sme urobili aj nejaký rekord v počte fanúšikov, ktorí vycestovali za mužstvom. Bola to nádhera."

Jozef Pribilinec, olympijský víťaz v chôdzi z OH 1988 v Soule a laureát ceny pre športovú legendu: "Nie som zberateľ titulov, ocenení, čestných uznaní. Mám toho doma plnú povalu. Nechcem tým povedať, že si to nevážim, to vôbec nie. Chcem tým povedať, že keby som sa lepšie rozhliadol po osobnostiach, tak legiend by som našiel tak veľmi veľa. Beriem to tak, že padni komu padni. Je to ale druh pocty, na ktorý sú hrdí moji blízki a to mi robí radosť. Je to určitá stopa, ktorá po mne ostane. Z tohto uhla pohľadu je to prijemný zážitok."

Ladislav Škantár, vodný slalom, 10. v kategórii jednotlivcov: "Priznám, že keď som čítal článok s prvou desiatkou, bol som šokovaný. Nečakal som, že sa umiestnime v prvej desiatke. Veľmi ma to potešilo. Boli roky, keď som to očakával a teraz som to nečakal. Sme veľmi radi, že zase môžeme byť vo finálovej desiatke a medzi elitou športovcov. Sezóna bola špecifická v tom, že bola poolympijská. Za hlavný cieľ sme si dali MS. Trošku ťažšie sa nám rozbiehalo, začiatok bol ťažší, výsledky neboli také, aké sme si predstavovali. Ale druhá polovica sezóny, keď sa nám podarilo vyhrať 4. kolo SP, naznačovala, že forma stúpa. Na MS sme sa cítili veľmi dobre a ukázali sme, že sa vieme koncentrovať na významné preteky."

Peter Škantár, vodný slalom, 10. v kategórii jednotlivcov: "Je to super pocit. Nečakali sme to, ale sme veľmi šťastní, že sme sa opäť ocitli v elitnej desiatke a uvidíme, ako vysoko budeme. Spolupracuje sa nám dobre, sedíme v lodi už 25 rokov. Je to výborne od začiatku až do teraz."

Petra Vlhová, zjazdové lyžovanie, 2. v kategórii jednotlivcov a členka víťazného kolektívu: "Som šťastná, že vôbec môžem byť v Top 10 ankety a som šťastná, že som na druhom mieste. Ale aj keby som bola piata, šiesta bola by som rada, že som tam. Ďakujem novinárom za všetky hlasy, a že mi prejavili takúto vďaku. Myslím si, že je dobré všeobecne pre slovenské lyžovanie, že v Top 3 sú dve lyžiarky. Som šťastná, že sme obe tam a vážim si to. Keď sme vyhrali súťaž miešaných družstiev boli to pekné momenty a veľká vec pre Slovensko. Som rada, že som mohla byť v tom tíme, a že mám prvú medaily z MS. Som rada, že máme toľko športovcov, ktorí dosahujú dobré výsledky vo svete a dokazujú, že aj Slovensko je silné."

Veronika Velez Zuzulová, zjazdové lyžovanie, 3. v kategórii jednotlivcov a členka víťazného kolektívu: "Ja v anketách nikdy nemám nejaké ciele, pretože o tom rozhodujú ľudia a niektorým som sympatickejšia ako iným. Tak to aj beriem. Ale vždy to poteší. Ak by to nevyhral Peter Sagan, tak by som tú anketu už asi nesledovala. Fanúšikom želám, aby prežili sviatky v pohode, s láskou a hlavne v zdraví."

Michal Martikán, vodný slalomár, člen hliadky 3xC1, tretí v ankete o najlepší kolektív: "Po dlhšom čase sa mi podarilo získať medailu na ME aj MS. Sezónu preto hodnotím úspešne, aj keď som videl rezervy. Účasť v ankete si veľmi cením."

Marek Hamšík, futbal, 6. v kategórii jednotlivcov: "Som veľmi rád, že som vo veľkej konkurencií skvelých slovenských športovcov obsadil v ankete šiestu priečku. Veľmi si ju vážim. Ďakujem mojej rodine, spoluhráčom a realizačnému tímu slovenského národného tímu a Neapolu. Bez nich by som tento skvelý výsledok nedosiahol."