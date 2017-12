Jágr je frustrovaný. Keď budú zranenia pokračovať, môže prísť o milión dolárov

Jágr nie je momentálne v ideálnom rozpoložení.

22. dec 2017 o 16:29 TASR

CALGARY. Český hokejista Jaromír Jágr bude Calgary Flames opäť chýbať pre zranenie v dolnej časti tela.

Klub zámorskej NHL zatiaľ neoznámil ani približný dátum Jágrovho návratu na ľadovú plochu.

Tréner Flames Glen Gulutzan povedal, že 45-ročný Čech nie je momentálne v ideálnom rozpoložení.

"Je frustrovaný. Trápi ho stále to isté zranenie. Vlečie sa to s ním dlhšiu dobu, zasahuje to aj ďalšie miesta na jeho tele, ale musíme sa toho zbaviť."

Aktuálne najstarší hráč profiligy doteraz nastúpil v NHL na 1730 zápasov, od rekordného Gordieho Howea ho delí 37 duelov.

Pokiaľ tento počet zápasov neodohrá a Calgary nepostúpi do play off, tak český veterán môže prísť o bonusy vo výške až milión amerických dolárov.

