Košice predĺžili negatívnu sériu Liptovského Mikuláša, Trenčín doma prehral s Popradom

Hlasy po zápase:

Ladislav Lubina, tréner Nových Zámkov: "Myslím si, že nás zväzovala dôležitosť tohto stretnutia. Napriek tomu, že som na mužstvo nechcel vyvíjať nejaký tlak, myslím, že každý hráč si to uvedomoval. Na našej hre sa to aj prejavilo. Zopakujem niektoré veci, ako je premieňanie šancí - to je alfa a omega nášho výkonu.

Potom je to o tom, že keď strelíme gól, nie sme schopní hru trochu zastabilizovať a veľmi skoro sa necháme vylúčiť ako aj dnes. Súperovi sme ponúkli gól tým, že viac-menej sme mu doniesli puk do našej tretiny, odovzdali mu ho a inkasovali od nepokrytého hráča. Samozrejme, bolo to pre nás ťažké stretnutie a som strašne rád, že sme ho zvládli a získali tri body."

Ivan Dornič, tréner Detvy: "Od začiatku sme boli svedkami veľmi bojovného zápasu z obidvoch strán, lebo aj jedno aj druhé mužstvo chcelo v tomto prestížnom zápase získať body na svoju stranu. My sme začali veľmi dobre, len opäť sme stroskotali na tých našich chybičkách, lebo máme veľmi veľký problém s premieňaním šancí. Potom sa hra vyrovnala a bolo tam z našej strany viac oslabení.

Tie sme vydržali a vlastne hneď po oslabení sme dostali gól po našej hrubej chybe. Potom to už bolo o tom, že sme chceli dať ten kontaktný gól ale nedarilo sa nám to. Nakoniec sme opäť spravili chybičku a Nové Zámky nám odskočili na dva góly. Za tohto stavu sme všetko vrhli do útoku, z čoho vzišiel náš kontaktný gól na 1:2. V závere sme sa v power play snažili skorigovať zápas ale dostali sme gól do prázdnej brány. Bohužiaľ, s jedným gólom sa na ľade súpera nedá vyhrať. "