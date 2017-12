Hirscher vyhral aj napriek chybe, legendárneho Tombu má na dosah. Slováci neboli vo finále

Adam Žampa sa neprebojoval do finále, Matej Falat nedokončil 1. kolo.

22. dec 2017 o 22:21 (aktualizované 22. dec 2017 o 23:04) TASR

MADONNA DI CAMPIGLIO. Rakúšan Marcel Hirscher zvíťazil v piatkovom slalome Svetového pohára alpských lyžiarov. V talianskom stredisku Madonna di Campiglio skončil na druhom mieste Švajčiar Luca Aerni so stratou 4 stotín, tretiu priečku obsadil nórsky zjazdár Henrik Kristoffersen (+0,05).

Pre Hirschera to bol už 49. triumf v pretekoch SP a len jedno víťazstvo ho delí od legendárneho Taliana Alberta Tombu. Po piatku je aj na čele priebežného poradia SP.

"Som veľmi rád, že mi to vyšlo, pretože som urobil na trati chybu a nevedel som, či to bude stačiť na víťazstvo. Je to veľká pocta, že som tak blízko pri Albertovi Tombovi v počte triumfov, pretože on bol asi najlepší slalomár histórii," povedal po pretekoch Hirscher.

Slovenský reprezentant Adam Žampa štartoval s číslom 42, v cieli stratil na Hirschera 2,14 sekundy, čo stačilo iba na 43. miesto a do 2. kola nepostúpil. V ňom chýbal aj Matej Falát, ktorý 1. kolo nedokončil.

Výsledky slalomu SP mužov v Madonna di Campiglio:

1. Marcel Hirscher Rakúsko 1:39,79 min. 2. Luca Aerni Švajčiarsko +0,04 3. Henrik Kristoffersen Nórsko +0,05 4. Daniel Yule Švajčiarsko +0,07 5. Manuel Feller Rakúsko +0,22 ... Adam ŽAMPA Slovensko v 1. kole 43., nepostúpil do 2. kola Matej FALÁT Slovensko nedokončil 1. kolo

Poradie v slalome (po 3 z 12 pretekov):

1. Henrik Kristoffersen Nórsko 220 bodov 2. Marcel Hirscher Rakúsko 214 3. Luca Aerni Švajčiarsko 130 4. Mattias Hargin Švédsko 105 5. Daniel Yule a Felix Neureuther Nemecko 100

Celkové poradie v SP (po 13 z 37 pretekoch):