Barcelona ovládla El Clásico, Villarreal zdolal Valenciu

Pozrite si sumár sobotných výsledkov 17. kola španielskej La Ligy 2017/2018.

23. dec 2017 o 15:04 (aktualizované 23. dec 2017 o 20:33) SITA, TASR

MADRID. Futbalisti FC Barcelona ovládli sobotňajšie 236. El Clásico, keď na pôde Realu Madrid zvíťazili hladko 3:0 v stretnutí 17. kola španielskej najvyššej súťaže.

Hráči Barcelony rozhodli až po zmene strán. Najprv v 54. min po akcii na jeden dotyk prekonal brankára domácich Keylora Navasa zvnútra šestnástky Luis Suárez.

O desať minút neskôr "zastúpil" svojho brankára Dani Carvajal - rukou vyrazil loptu z bránkovej čiary, inkasoval červenú kartu a hostia dostali výhodu pokutového kopu.

Zodpovednosť na seba prebral Lionel Messi a nepomýlil sa - 2:0. Na rozdiel triedy uzavrel skóre stretnutia v nadstavenom čase striedajúci Aleix Vidal.

FC Barcelona v tomto ročníku La Ligy ešte neprehral a vedie ligovú tabuľku s deväťbodovým náskokom pred Atléticom Madrid.

Real Madrid figuruje až na štvrtom mieste, za Kataláncami zaostáva o priepastných 14 bodov, má však zápas k dobru.

"Je to prehra, čo bolí. Absolvovali sme nesmierne náročný duel, ale nie je to koniec. Mohol by sa zdať opak, ale nikdy sa nevzdávame," citovala trénera Madridčanov Zinedinea Zidanea agentúra AP.

Celta Vigo si v ďalšom zápase poradila s Deportivom La Coruna 3:1.

Dvoma gólmi sa na tom podieľal Iago Aspas, ktorý skóroval v piatom galícijskom derby za sebou. Slovenský reprezentačný stredopoliar Stanislav Lobotka odohral za Celtu celé stretnutie.

La Liga 2017/2018 - 17. kolo, sobota:

Real Madrid - FC Barcelona 0:3 (0:0)

Góly: 54. L. Suárez, 64. Messi (z pok. kopu), 90.+ Aleix Vidal, ČK: 63. Carvajal (Real Madrid) za ruku

FC Valencia - FC Villarreal 0:1 (0:1)

Gól: 24. Bacca. ČK: 60. Zaza po 2. ŽK - 83. Trigueros po 2. ŽK

Deportivo La Coruna - Celta Vigo 1:3 (0:2)

Góly: 59. Andone - 40. a 53. Aspas, 3. Wass

Stanislav Lobotka (Celta) odohral celé stretnutie