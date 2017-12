Cháru vyhlásili za prvú hviezdu zápasu, Halák predviedol skvelý výkon

Slovenský brankár zneškodnil 38 striel Winnipegu.

23. dec 2017 o 22:06 (aktualizované 24. dec 2017 o 7:53) SME.sk, SITA

Jaroslav Halák vychytal víťazstvo New York Islanders.(Zdroj: TASR/AP)

NEW YORK. Slovenský obranca Zdeno Chára sa stal prvou hviezdou pri domácom triumfe hokejistov Bostonu Bruins nad hráčmi Detroitu Red Wings 3:1 v sobotňajšom stretnutí severoamerickej NHL.

Štyridsaťročný veterán z Trenčína bol najvyťaženejším hráčom svojho tímu, keď odohral takmer 23 minút a získal jeden plusový bod.

V drese zdolaného tímu bol na ľade 17:58 minúty Tomáš Tatar, pripísal si dva mínusové body, prezentoval sa štyrmi strelami a zablokoval jeden strelecký pokus súpera.

Hráči Bostonu sa na ľade bavili

Za Bruins bol strelecky úspešný Brad Marchand a dvakrát skóroval Patrice Bergeron. V drese hostí sa strelecky presadil v oslabení Frans Nielsen.

"Snažili sme sa koncentrovať na svoju prácu, korčuľovať a držať ich natoľko od bránky, ako sa len dalo. Nejaké šance si utvorili, ale zrejme nie také, aké potrebovali," uviedol Chára o svojej práci s dvojičkou v obrane Charliem McAvoyom proti elitnému útoku Detroitu v zložení Anthony Mantha, Henrik Zetterberg, Gustav Nyquist.

"Myslím si, že každý prispel k tomuto triumfu. Máme zopár hráčov, ktorí niekedy sú v základnej zostave a inokedy nie. Každý, kto hral, nám pomohol. Bol to skvelý zápas, bavili sme sa a to nám musí vydržať," povedal podľa nhl.com Bergeron.

"Pracujeme na tréningoch, hovoríme o tom a vieme čo máme robiť. Niekedy hráme naozaj dobre a využívame šance. Dnes sme sa však do vyložených príležitostí vôbec nedostali a šance, ktoré sme si utvorili, sme nepremenili," hneval sa kapitán Red Wings Zetterberg.

Halák svoju šancu využil

Jaroslav Halák chytal pri triumfe New Yorku Islanders nad Winnipegom Jets 5:2. Tridsaťdvaročný brankár zastavil 38 zo 40 striel súpera s úspešnosťou zákrokov 95 percent a pripísal si desiate víťazstvo v sezóne. Islanders triumfovali po dvoch prehrách, Halák chytal druhýkrát po sebe.

Mathew Barzal v drese víťazného tímu strelil hetrik, jeho dvorným asistentom bol Jordan Eberle, ktorý mu prihral na všetky tri góly. Pre Barzala to bol vôbec prvý trojgólový zápis v NHL.

"Je to skvelé, máme výbornú formáciu. Eberle mi niekoľkokrát dobre prihral, Ladd zase víťazil v súbojoch. Je úžasné, ako medzi nami funguje chémia a pomohla nám pri triumfe," uviedol Barzal.

"Odohrali sme dobrý zápas a získali dôležité dva body. Predtým nám to parkrát nevyšlo. Máme rýchlych a skvelých hráčov v útoku, ktorí vedia streliť góly. Teraz sa už teším na to, ako si trochu oddýchneme a dáme sa dokopy počas vianočnej prestávky," skonštatoval Halák prostredníctvom videa na webe NY Islanders.

Na otázku týkajúcu sa väčšieho počtu gólov v sieti Islanders v ostatnom čase, Halák odpovedal: "Nie je to ideálne. Nemáme ako brankári dobré percento úspešnosti. Treba to však brať z pohľadu tímu. Keď sa na to pozrieme spätne, niektorým gólom sa dá zabrániť, iným zasa nie. Záleží aj na tom, kedy a z akých pozícií inkasujeme."

Kane strelil v základnej časti už 300 gólov

Krídelník Richard Pánik hral 12:06 minúty pri prehre hokejistov Chicaga Blackhawks proti hráčom New Jersey Devils 1:4. Rodák z Martina duel opustil s dvoma mínusovými bodmi a štyrmi bodyčekmi.

Za Devils sa strelecky presadil Brian Boyle, pre ktorého to bol piaty presný zásah v ostatných šiestich zápasoch. Ďalšie góly New Jersey strelili Kyle Palmieri, Pavel Zácha a Taylor Hall.

Za Chicago skóroval iba Patrick Kane, gól to však bol výnimočný. Dvadsaťdeväťročný útočník prekonal súperových brankárov v základnej časti NHL už 300-krát, čo pred ním v drese Blackhawks dokázali iba Bobby Hull (604 gólov), Stan Mikita (541), Steve Larmer (406) a Denis Savard (377).

Kane je vôbec prvým hokejistom draftovaným v roku 2007 a neskôr, ktorý pokoril túto métu. Potreboval na to 775 zápasov.

"Je výnimočné hrať v takomto tíme. Počas môjho pôsobenia v Chicagu som hral už s mnohými výbornými hráčmi. Počet gólov, ktorý som dosiahol, je úžasný, no ešte krajšie by bolo, ak sa mi to darí pri našich víťazstvách," zhodnotil Kane.

Sekera zablokoval päť striel

Hráči Los Angeles s Mariánom Gáboríkom neuspeli v San Jose, domácim hokejistom Sharks podľahli 0:2.

Slovenský krídelník odohral 13:59 minúty a pripísal si dva strelecké pokusy a tiež dvojminútový trest. Martin Jones v bránke San Jose vychytal druhé čisté konto v sezóne a sedemnáste v kariére.

Zo slovenských hokejistov bol v akcii aj obranca Andrej Sekera, ktorý pomohol Edmontonu k triumfu nad Montrealom 4:1. Skúsený obranca odohral 20:01 minúty a prezentoval sa okrem dvoch bodyčekov až piatimi zablokovanými strelami.

NHL 2017/2018 - výsledky:

Boston - Detroit 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

Góly: 14. Marchand (Bergeron, Pastrňák), 47. Bergeron (Marchand, Pastrňák), 60. Bergeron (Marchand, Backes) - 15. Nielsen (Helm)

/obranca Zdeno Chára (Boston) odohral 22:52 minúty, trikrát vystrelil na bránu súpera, pripísal si jeden plusový bod, raz stratil a raz získal puk, vyhlásili ho za prvú hviezdu zápasu - útočník Tomáš Tatar (Detroit) odohral 17:58 minúty, štyrikrát vystrelil na bránu súpera, zablokoval jednu strelu súpera, raz stratil puk, raz ho získal a pripísal si dva mínusové body/

NY Islanders - Winnipeg 5:2 (3:1, 0:0, 2:1)

Góly: 2. A. Lee (Josh Bailey, Leddy), 3. Barzal (Eberle, Ladd), 20. Barzal (Eberle, Boychuk), 52. Barzal (Eberle, Ladd), 56. Beauvillier (Tavares) - 14. Poolman (Chiarot, Ehlers), 59. Lowry (Connor, Armia)

/brankár Jaroslav Halák (NY Islanders) odchytal celé stretnutie, zastavil 38 zo 40 striel súpera a dosiahol 95-percentnú úspešnosť zákrokov/

Carolina - Buffalo 4:2 (1:0, 3:2, 0:0)

Góly: 14. R. Strome (Khaira, Draisaitl), 16. McDavid (Nurse, Russell), 25. Lucic (Draisaitl, McDavid), 59. Khaira (Draisaitl) - 33. A. Shaw (Byron, Morrow)

Columbus - Philadelphia 2:1sn (1:0, 0:1, 0:0 - 0:0, 0:1)

Góly: 18. S. Jones (Bjorkstrand, Panarin) - 24. Provorov (Giroux, Couturier)

Edmonton - Montreal 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Góly: 14. R. Strome (Khaira, Draisaitl), 16. McDavid (Nurse, Russell), 25. Lucic (Draisaitl, McDavid), 59. Khaira (Draisaitl) - 33. A. Shaw (Byron, Morrow)

/obranca Andrej Sekera (Edmonton) odohral 20:01 minúty, prezentoval sa dvoma bodyčekmi, zablokoval až päť striel súpera a raz stratil puk/

Florida - Ottawa 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Gól: 22. Huberdeau (Bjugstad, Yandle)

New Jersey - Chicago 4:1 (3:0, 0:1, 1:0)

Góly: 3. Boyle, 10. Palmieri (Hall, Butcher), 14. Zacha (Noesen, Butcher), 42. Hall (Wood, Butcher) - 38. P. Kane (Rutta, Forsling)

/útočník Richard Pánik (Chicago) odohral 12:06 minúty, zaznamenal dva mínusové body, prezentoval sa štyrmi bodyčekmi a raz stratil puk/

NY Rangers - Toronto 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)

Góly: 23. Vesey, 52. J. T. Miller (Bučnevič, Kreider) - 18. W. Nylander (Matthews, Rielly), 21. Hainsey (Rielly, Marner), 32. Matthews (Hyman, W. Nylander)

Pittsburgh - Anaheim 0:4 (0:2, 0:2, 0:0)

Góly: 4. O. Kaše, 11. Rakell (Getzlaf), 24. Cogliano (Montour), 40. Fowler (Rakell, Silfverberg)

Tampa Bay - Minnesota 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)

Góly: 58. Girardi (B. Point), 59. T. Johnson (Dotchin), 60. Kučerov (Namestnikov, Girardi)

/brankár Peter Budaj (Tampa Bay) presedel celé stretnutie na striedačke/

Arizona - Colorado 2:6 (0:0, 1:4, 1:2)

Góly: 39. Stepan (Keller), 49. Stepan (Martinook) - 31. Söderberg (Nieto, Nemeth), 32. Compher (Zadorov, Kerfoot), 34. Jakupov (Barberio), 35. Nieto (Comeau, Kerfoot), 49. Andrighetto (Jost, C. Wilson), 54. Söderberg (Rantanen)

Dallas - Nashville 4:3sn (1:2, 2:0, 0:1 - 0:0, 2:0)

Góly: 13. Seguin (Ja. Benn, J. Klingberg), 31. Roussel (J. Klingberg, Pitlick), 34. Hanzal (G. Smith, Spezza) - 1. Jemelin (Johansen, Arvidsson), 8. Järnkrok (Sissons), 45. Johansen (P. K. Subban)

Tyler Seguin strieľa prvý gól svojho tímu v stretnutí. (zdroj: TASR/AP)

Las Vegas - Washington 3:0 (3:0, 0:0, 0:0)

Góly: 3. Tuch (Leipsic, Eakin), 8. O. Lindberg (Nosek), 15. W. Karlsson (R. Smith, Marchessault)

San Jose - Los Angeles 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Góly: 31. Sörensen (Bödker, DeMelo), 48. Pavelski (Burns)

/útočník Marián Gáborík (LA) odohral 13:59 minúty, dvakrát vystrelil na bránu súpera a pripísal si dve trestné minúty za hákovanie/

Vancouver - St. Louis 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Góly: 22. Boeser (Vanek, Gagner) - 12. Berglund (Jaškin, Brodziak), 39. Brodziak (Upshall), 60. Steen (Tarasenko)