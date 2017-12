Slovenskí mladíci v príprave takmer zdolali Rusko, podľahli mu až po nájazdoch

Hlasy po stretnutí:

/zdroj: hockeyslovakia.sk/

Ernest Bokroš, hlavný tréner SR "20“: "Bol som milo prekvapený, ako sme začali prvú tretinu. Naozaj sme hrali veľmi dobre, koncentrovane a v systéme. Mali sme pohyb, presné prihrávky a myslím si, že práve týmto sme Rusov zaskočili. Ak sme neboli lepší, tak sme boli minimálne vyrovnaným súperom. Šli sme do vedenia, čo chlapcom veľmi pomohlo. V druhej tretine nás už Rusi začali viac napádať, stále sme však hrali svoju hru. Pre mňa je potešujúci hlavne výkon, ktorý chlapci predviedli. Žiaľ, teraz nastane tá chvíľa, že budeme musieť vyradiť niektorých chlapcov z tímu a rozhodnúť sa pre nomináciu. Aj týmto zápasom proti Rusku nám trochu zamotali hlavu, preto budeme musieť veľmi starostlivo zvážiť s celým realizačným tímom záverečný výber pre MS."

Erik Smolka, útočník a kapitán SR "20": "Po výkone, aký sme predviedli, nás mrzí, že sme zápas nedokázali dotiahnuť do víťazného konca. Jeden bod sa nám máli. Je to veľká pocta byť kapitán reprezentácie, užil som si to. Bol to taký malý vianočný darček. Celkovo príprava bola dobrá. Ukázalo sa, že ak budeme hrať to, čo vieme a na čo máme, môžeme vziať body úplne každému."

Dávid Hrenák, brankár SR "20": "Bol to náročný zápas, vstup do neho sme mali veľmi dobrý. Po našich dvoch góloch Rusi trochu pritlačili, ale stále to bolo vzadu dobré: pokrývali sme hráčov, blokovali strely, riešili súperove dorážky. Škoda, že to nevyšlo do víťazstva, ale myslím si, že sme podali dobrý výkon. Rusi majú super hráčov, ja som sa snažil užiť si každú strelu a urobiť maximum. Také zápasy môžu aj mňa posunúť vpred."

Vojtech Zeleňák, obranca SR "20": "Pozitívne hodnotím tento zápas, hrali sme dobre my aj Rusi. Všetci sme si to užili. Urobili sme maximum, aj keď sme nakoniec neudržali víťazstvo nad silným súperom. V príprave som strelil dva góly, ale bez spoluhráčov by som ich nedosiahol. Samozrejme, teší ma to. Príprava nám celkovo slúžila na zladenie formácií, nacvičenie herného systému, keďže sme viacerí doteraz spolu nehrali. Myslím si, že to dobre zafungovalo. "