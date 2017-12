Sagan sa vrátil k vylúčeniu z Tour: Ľudia sú omylní, ospravedlnenie akceptujem

Slovenský cyklista sa pripravuje na novú sezónu. Už čoskoro ju odštartuje v Austrálii.

24. dec 2017 o 13:57 Igor Dopirák

BRATISLAVA. "Pre mňa to nebola obyčajná kolízia. Vyzeralo to, ako keby to Sagan spravil úmyselne. Či to tak skutočne bolo, musí rozhodnúť UCI," vravel po štvrtej etape na tohtoročnej Tour de France Rolf Aldag, tímový manažér Dimension Data.

"Cavendish dostal lakťom a Sagan za to musí niesť zodpovednosť. Ospravedlnenie nestačí," dodal.

Medzinárodná cyklistická únia (UCI) však nedávno rozhodla, že zrážka Petra Sagana a Marka Cavendisha na Tour bola nešťastnou a neúmyselnou udalosťou.

A nielen to. UCI bude od novej sezóny testovať počas najvýznamnejších pretekov sezóny videorozhodcov.

Dôvodom je, aby sa chyba, akou bolo vylúčenie Sagana z Tour, už v budúcnosti neopakovala.

Hoci Sagan neprávom prišiel o možnosť obhajovať zelený dres pre víťaza bodovacej súťaže, hnev necíti. "Prijal som s potešením rozhodnutie UCI, že som Markov pád nezavinil a rozhodnutie diskvalifikovať ma z pretekov nebolo správne," prezradil pre Denník Šport.

"Akceptoval som aj ospravedlnenie UCI. Ľudia sú omylní, čo rešpektujem, ale vrátiť späť čas nedokážem," doplnil.

Sagan si všetko vynahradil na svetovom šampionáte v nórskom Bergene, kde sa stal tretíkrát za sebou majstrom sveta v pretekoch s hromadným štartom. K víťazstvu sa však už v myšlienkach veľmi nevracia.

"Už dnes myslím predovšetkým na to, čo ma čaká v nasledujúcich dňoch a týždňoch," priznal.

Slovenský cyklista odštartuje novú sezónu už čoskoro. Predstaví sa na etapovom podujatí Tour Down Under v Austrálii (začína sa 16. januára - pozn. red.).

"Do Austrálie pocestujem až po Novom roku. Som rád, že mi v tíme vyšli v ústrety, lebo každý deň navyše s manželkou Katkou a synom Marlonom je pre mňa vzácny," uviedol.

Saganove plány v novom ročníku sa oproti minulým nebudú veľmi líšiť: "Čakajú ma takmer rovnaké preteky ako tento rok alebo v roku 2016. Posledné tri sezóny som mal celkom úspešné, preto sme sa v tíme rozhodli, že sa budeme držať podobného modelu a urobíme iba menšie zmeny."

Sagan však nevylučuje, že by mohol súťažiť na septembrových pretekoch Okolo Slovenska, kde sa jeho tím Bora-Hansgrohe predstaví.

"Či prídem, v tejto chvíli ešte neviem. Uvidím, či sa v mojom programe po jarných klasikách, prípadne po Tour de France niečo nezmení. Schéma sezóny je daná, ale k určitým obmenám môže prísť," dodal pre Denník Šport.