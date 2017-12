Kane vyrovnal rekord Shearera. Je príkladom pre ostatných, chváli ho tréner

V tomto roku môže Kane pridať ešte ďalšie góly.

24. dec 2017 o 14:49 TASR

LONDÝN. Anglický futbalový reprezentant Harry Kane strelil v roku 2017 už 36 gólov v Premier League a vyrovnal rekord Alana Shearera. Bývalý hviezdny útočník ho stanovil v roku 1995.

Kane môže svoju bilanciu ešte zlepšiť, keďže Tottenham Hotspur odohrá duel 26. decembra proti Southamptonu.

Dvadsaťštyriročný kanonier vyrovnal rekord v sobotňajšom zápase na pôde Burnley, keď strelil hetrik a jeho tím vyhral 3:0.

Prvý gól dal z penalty už v 7. minúte, ďalšie dva strelil v rozmedzí desiatich minút druhého polčasu.

"Z môjho uhla pohľadu to mala byť jedenástka. Veril som, že v zápase dám nejaké góly, a že si formu prenesiem do duelu so Southamptonom. Dal som tri, chcel som ešte o jeden viac, ale je to skvelý deň a víťazstvo a dôležité tri body," povedal Kane pre britské médiá.

"Jeho prínos pre tím, a nie je to len o jeho góloch, postoj, profesionalita, etika, spôsob, akým pracuje, je podľa môjho názoru fantastický," pochválil svojho zverenca tréner Mauricio Pochettino.

"Je obrovský príklad pre ostatných hráčov a teším sa s ním, pretože sme získali dôležité tri body, ale zároveň dokázal vyrovnať rekord Alana Shearera," dodal Pochettino.