Fanúšikovia Barcelony jeho príchod kritizovali, teraz patrí medzi opory

Paulinho je po Lionelovi Messimu a Luisovi Suárezovi tretím najlepším strelcom klubu.

24. dec 2017 o 17:17 SME.sk, TASR

MADRID. Tréner FC Barcelona Ernesto Valverde vyzdvihol po sobotňajšom triumfe v El Clásico nad Realom Madrid (3:0) najmä výkon Paulinha.

Dvadsaťdeväťročný Brazílčan svojimi ofenzívnymi výpadmi neustále zamestnával obranu súpera a v 63. minúte získal pre Kataláncov penaltu, ktorú premenil Lionel Messi.

Navas mu zlikvidoval dve tutovky

Paulinhovu hlavičku pred bránkovou čiarou zastavil Dani Carvajal úmyselne rukou a rozhodca okrem jedenástky udelil aj červenú kartu. Messi z pokutového kopu zvýšil už na 2:0.

"Práve tento gól bol rozhodujúci. Paulinho je hráč, ktorý sa veľmi dobre presúva do útoku a svojimi výpadmi dokáže prekvapiť súperovu obranu. Pracuje tvrdo a nabehá množstvo kilometrov. Veľmi nám pomáha," povedal Valverde.

Paulinho bol blízko ku gólu aj predtým, keď si vypracoval dve tutovky, obe po spolupráci s Messim.

V úvode zápasu si šikovne nabehol na Argentínčanov lob za obranu, ale jeho prudkú strelu dokázal vytlačiť na brvno brankár Realu Keylor Navas. Ten mu zmaril gólovú radosť aj krátko pred polčasom, keď zastavil jeho hlavičku.

"Som veľmi šťastný, ani neviem nájsť slová, aby som opísal moje prvé víťazstvo v El Clásico. Síce som neskóroval, ale najdôležitejšie zo všetkého bolo pomôcť tímu k dôležitému víťazstvu," povedal Paulinho.

Jeho príchod fanúšikovia kritizovali

Brazílsky stredopoliar prišiel do Barcelony v auguste za 40 miliónov eur z čínskeho Kuang-čou Evergrande a v tíme sa rýchlo udomácnil. V sedemnástich dueloch španielskej ligy strelil už šesť gólov a pridal dve asistencie.

Po Messim a Luisovi Suárezovi je tretí najlepší strelec klubu.

“ Mohol by sa zdať opak, ale nikdy sa nevzdávame. „ Zinedine Zidane, tréner Realu Madrid

Paulinhov príchod však spočiatku nebol prijatý pozitívne. Fanúšikovia po jeho angažovaní kritizovali vedenie klubu, že zbytočne plytvalo peniazmi na hráča, ktorý bude iba vysedávať na lavičke a nemá potrebnú kvalitu.

"Musím sa poďakovať mojim spoluhráčom za to, že mi pomohli vybudovať si v posledných mesiacoch sebadôveru. Pracujem tvrdo, aby som mohol pomáhať tímu najviac ako viem," dodal Paulinho.

Iniesta ešte Madrid neodpisuje

Katalánci sú vďaka triumfu na čele tabuľky s deväťbodovým náskokom na Atlético Madrid a 14-bodovým na štvrtý Real. Obhajca titulu Real však má ešte jeden zápas k dobru.

"Urobili sme ďalší krok v lige. Ešte však neodpisujem Madrid, sme v dlhodobých pretekoch. Madrid je veľmi dobrý tím a nevypadol z hry," uviedol barcelonský stredopoliar Andres Iniesta.

FC Barcelona sa prvýkrát v histórii podarilo uspieť v troch ligových súbojoch na štadióne Realu za sebou.

"Je to prehra, ktorá bolí. Absolvovali sme nesmierne náročný duel, ale nie je to koniec. Mohol by sa zdať opak, ale nikdy sa nevzdávame," citovala trénera Madridčanov Zinedina Zidana agentúra AP.