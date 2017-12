Sú v nej aj Fehérváry či Ružička. Bokroš oznámil konečnú nomináciu na juniorské MS

V konečnej nominácii je 23 hráčov.

24. dec 2017 o 17:25 (aktualizované 24. dec 2017 o 17:49) SME.sk, SITA

ROCHESTER. Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov Ernest Bokroš v nedeľu oznámil konečnú 23-člennú nomináciu na majstrovstvá sveta tejto vekovej kategórie v americkom Buffale (26. decembra 2017 - 6. januára 2018).

Po záverečnej fáze prípravy v Rochestri a prípravných zápasoch proti rovesníkom z Bieloruska (4:1) a Ruska (2:3 po sam. nájazdoch) opustili mužstvo obrancovia Dušan Kmec (Philadelphia Rebels/NAHL/USA), Andrej Leško (Bílí Tygři Liberec/ČR) a trio útočníkov Niki Jaško (HC Slovan Bratislava), Patrik Marcinek (HKM Zvolen), Vladimír Vybiral (MHk 32 Liptovský Mikuláš).

"Tak ako každý rok sme museli spraviť posledný krok a vyradiť niektorých hráčov z kádra. Tento rok to bolo o to ťažšie, že všetci chlapci v dvojzápase proti Bielorusku a Rusku podali veľmi dobré výkony a do poslednej chvíle nám zamotali hlavu. Celý realizačný tím sa však musel rozhodnúť pre piatich chlapcov, ktorí opustia náš tím," povedal Bokroš.

Informácie priniesol oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).

Slováci na MSJ 2018 v Buffale odohrajú v základnej skupine štyri zápasy. Začnú duelom proti Kanaďanom 27. decembra, o deň neskôr nastúpia proti domácim Američanom. Po dni voľna ich čakajú rovesníci z Fínska a potom silvestrovský duel proti Dánom.

Nominácia Slovenska na MS hráčov do 20 rokov 2018: Brankári: Roman Durný (MHk 32 Liptovský Mikuláš), Dávid Hrenák (St. Cloud State University/NCAA/USA), Jakub Kostelný (HK Dukla Trenčín) Obrancovia: Martin Bodák (Kootenay Ice/WHL/Kan.), Martin Fehérváry (IK Oskarshamn/Švéd.), Samuel Fereta (HC Slovan Bratislava), Tomáš Hedera (HC Slovan Bratislava), Michal Ivan (Acadie-Bathurst Titan /QMJHL/Kan.), Marek Korenčík (Lulea HF/Švéd.), Dávid Matejovič (HK Nitra), Vojtech Zeleňák (Sparta Praha/ČR) Útočníci: Samuel Buček (Chicago Steel/USHL/USA), Viliam Čacho (HK Dukla Trenčín), Miloš Kelemen (HKM Zvolen), Filip Krivošík (Lempäälän Kisay/Fín.), Peter Kundrík (HK Poprad), Adam Liška (Kitchener Rangers/OHL/Kan.), Miloš Roman (Vancouver Giants/OHL/Kan.), Adam Ružička (Sarnia Sting/OHL/Kan.), Erik Smolka (HK Dukla Trenčín), Samuel Solenský (Johnstown Tomahawks/NAHL/USA), Marián Studenič (Hamilton Bulldogs/OHL/Kan.), Alex Tamáši (HC '05 iClinic Banská Bystrica)