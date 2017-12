V lete zaujal odvážnym prestupom. Negatívom je tu disciplína, priznáva Kiss

Slovenský reprezentant v súčasnosti pôsobí v Saudskej Arábii.

25. dec 2017 o 9:21 Igor Dopirák

BRATISLAVA. Vo februári sa stal kapitánom nórskeho klubu FK Haugesund, pár mesiacov pred tým s ním predĺžil zmluvu do decembra 2019.

Po vypadnutí mužstva v druhom predkole Európskej ligy však slovenský futbalista Filip Kiss šokoval. Stredopoliar so skúsenosťami z Cardiffu City, Ross County či bratislavského Slovana odišiel do Saudskej Arábie.

"Tamojšia liga patrí medzi najkvalitnejšie arabské súťaže, takže je to pre mňa výzva, ktorú som hľadal," priznal v tom čase pre agentúru SITA.

V klube je šťastný, návrat ale nevylučuje

V klube Al-Ettifaq však podľa vlastných slov neprežíva ideálne futbalové obdobie. Mužstvo je po polovici súťaže na predposlednej trinástej priečke a hrozí mu zostup.

"Do klubu som prišiel s tým, že mu pomôžem posunúť ho na vyššie priečky. Ale to sa nedarí," uviedol Kiss pre portál sport.sk. "Tešiť ma môže to, že pravidelne hrávam a že sa mi podarilo streliť pár gólov," doplnil.

Hoci Kiss pôsobil aj v slovenskej lige, so saudskoarabskou ju porovnávať nechce. "Saudská Arábia je plná talentov a medzi arabskými krajinami patrí medzi najfyzickejšie, čo môžem potvrdiť. Negatívom je disciplína - na ihrisku i mimo neho," vysvetlil.

Slabú disciplínu ovplyvňuje viacero faktorov.

"Väčšinou máme zraz viac ako hodinu pred tréningom, niektorí však prídu len 15 minút pred tréningom. Oblečú sa a idú trénovať. Alebo chodia spávať nad ránom a potom celé dni vyspávajú. To je ale bežné, keďže okolo štvrtej ráno sa idú modliť," pokračoval Kiss pre sport.sk.

V klube je napriek všetkému spokojný, no návrat do Európy nevylučuje.

"Mám tu kontrakt ešte rok a pol. Rád by som sa vrátil. Vo futbale sa môže všetko zmeniť zo dňa na deň. Ale ja a moja rodina sme tu šťastní, aj keď mi na druhej strane chýbajú výsledky v tíme," priznal.

Slovensko by baráž zvládlo

Dvadsaťsedemročný futbalista napriek prestupu do Saudskej Arábie verí, že bude naďalej členom slovenskej reprezentácie. Doteraz za ňu odohral dvanásť duelov.

"Tieto súťaže sú v Európe menej pozorované, ale myslím si, že ma tréneri budú sledovať stále a všetko bude závisieť od mojej výkonnosti," uviedol v lete po svojom prestupe pre SITA.

"Vladimír Weiss hrá v reprezentácii, takisto Miroslav Stoch pôsobil mimo Európy a bol v nej, takže nie je dôvod, prečo by som tam nemohol byť aj ja. Ak budem podávať dobré výkony a klubu sa bude dariť, dvere do národného tímu si nezatvorím," doplnil.

Slovensku v závere kvalifikácie o postup na majstrovstvá sveta 2018 iba tesne ušla účasť v baráži. Národný tím sa tak v novembri s kalendárnym rokom rozlúčil iba prípravnými zápasmi na Ukrajine (prehra 1:2) a doma s Nórskom (výhra 1:0, Kiss hral od 63. minúty - pozn. red.).

"Čo sa týka reprezentácia, škoda, že sa nám nepodaril postup na majstrovstvá sveta do Ruska, pretože si myslím, že Slovensko by baráž zvládlo," dodal Kiss pre sport.sk.