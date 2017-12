Od prehry ho delil úspešný hod súpera. Aby ho rozhodil, začal kašľať

Anglický šípkar napokon dokázal stav duelu otočiť a postúpil ďalej.

25. dec 2017 o 10:45 Igor Dopirák

BRATISLAVA. V rozhodujúcom piatom sete mu stačilo trafiť double 20 a stal by sa víťazom zápasu. Novozélandský kvalifikant Bernie Smith mal na prebiehajúcich majstrovstvách sveta šípkarov v Londýne (14. december 2017 - 1. január 2018) postup do druhého kola na dosah.

V tom sa však za ním zjavil domáci Justin Pipe a začal hlasito kašľať. Smith minul, trafil iba obyčajných 20. Stále ale mal ešte jeden pokus k dobru, na víťazstvo potreboval tentoraz trafiť double 10. No situácia sa zopakovala.

Pipe vďaka svojej neférovej taktike napokon dokázal stav duelu otočiť a vyhrať. Svojím správaním si však vyslúžil veľkú kritiku.

"Ak si skutočne potreboval odkašľať, neurobil absolútne nič, aby sa odvrátil. Bola to taktika k tomu, aby Bernieho donútil minúť. Urobil to. Je irelevantné, či ho Bernie počul, alebo nie. Úmysel bol jasný," vravel Wayne Mardle, bývalý hráč a komentátor Sky, cituje ho isport.blesk.cz.

"Ak by to urobil Phil Taylor, bolo by to na zadnej strane každých novín v Británii," dodal Mardle.

Práve s Taylorom sa Pipe stretol v druhom kole svetového šampionátu. V ňom si už svoj kašeľ odpustil, no ani ten by mu zrejme nepomohol k víťazstvu. Pipe prehral hladko 0:4.

Taylor je žijúcou legendou medzi šípkarmi, na majstrovstvách sveta dokázal triumfovať až 16-krát a po prebiehajúcom šampionáte plánuje ukončiť kariéru, pripomína isport.blesk.cz.