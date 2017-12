Slováci začnú proti najväčším favoritom, kľúčový duel odohrajú na záver

Šláger medzi USA a Kanadou sa odohrá na štadióne s kapacitou vyše 70-tisíc ľudí.

25. dec 2017 o 13:11 SITA

TOP zájazd na zápas Real Madrid vs PSG >>

BUFFALO. Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov strávi prelom rokov už tradične na svetovom šampionáte tejto vekovej kategórie, ktorý tentoraz privíta americké Buffalo (26. decembra 2017 - 6. januára 2018).

Zverenci Ernesta Bokroša odcestovali do USA už skôr a absolvovali aj dve prípravné stretnutia proti rovesníkom z Bieloruska (4:1) a Ruska (2:3 po sa. nájazdoch).

Slováci začnú proti Kanade

Prvý duel na šampionáte čaká Slovákov v stredu 27. decembra o 19:00 miestneho času (1:00 nášho času už vo štvrtok ráno) proti favorizovanému výberu Kanady.

Prečítajte si tiež: MS v hokeji do 20 rokov 2018 (Buffalo): Program zápasov, tabuľky, skupiny

Ďalšími súpermi slovenských mladíkov v základnej A-skupine budú postupne Američania (štvrtok 28. decembra o 20:00 / 2:00 SEČ už v piatok ráno), Fíni (sobota 30. decembra o 16:00 / 22:00 SEČ) a napokon Dáni (31. decembra o 18:00 / 24:00 SEČ).

Všetky zápasy slovenských reprezentantov budete môcť sledovať v textových prenosoch na SME.sk.

V B-skupine budú hrať Rusko, Švédsko, Česko, Švajčiarsko a Bielorusko.

USA budú hostiť juniorský šampionát po sedemročnej pauze, na prelome rokov 2010 a 2011 sa MSJ konali Buffale a Lewistone. Predchádzajúci turnaj hostili kanadské mestá Toronto a Montreal.

Rusku v príprave podľahli až po nájazdoch

Hlavným cieľom slovenského výberu na svetovom šampionáte je tradične postup do štvrťfinále. Z tohto pohľadu bude najdôležitejší duel Slovákov proti Dánom v nedeľu 31. decembra, teda ich posledný súboj v základnej A-skupine.

"Osobne by som hral tento súboj hneď v úvode. Rozpis turnaja, keď hráme v úvode s Kanadou, to neovplyvníme. O postup tak budeme hrať až na konci, no bojovať budeme aj v ostatných dueloch proti výberom Kanady, USA a Fínska. Musíme sa však pozrieť realite do očí a myslím si, že rozhodne až posledný súboj v skupine,“ povedal Bokroš pre agentúru SITA.

Priamo v USA slovenský tím odohral dva prípravné zápasy. V prvom zdolal rovesníkov z Bieloruska 4:1 a v druhom podľahol favorizovaným Rusom 2:3 po samostatných nájazdoch.

„Bol som milo prekvapený, ako sme proti Rusom začali prvú tretinu. Naozaj sme hrali veľmi dobre, koncentrovane a v systéme. Mali sme pohyb, presné prihrávky a myslím si, že práve týmto sme Rusov zaskočili. Ak sme neboli lepší, tak sme boli minimálne vyrovnaným súperom. Pre mňa to bol potešujúci hlavne výkon, ktorý chlapci predviedli,“ vravel Bokroš.

Smolka: Zdolať sa dá každý tím

Smerom dopredu sa hlavný kouč bude spoliehať aj na krídelníka Erika Smolku, ktorý v Tipsport lige nazbieral štrnásť bodov (6+8) a bol najproduktívnejším hráčom v tíme HK Orange 20.

„Všetci sme plní očakávania, na turnaj sa veľmi tešíme. Čakajú nás veľmi kvalitní súperi, no zdolať sa dá každý tím. Nesmieme sa vopred vzdávať a musíme bojovať,“ povedal 19-ročný útočník.

Prečítajte si tiež: Slovenskí mladíci v príprave takmer zdolali Rusko, podľahli mu až po nájazdoch

Filip Krivošík v minulej sezóne hral za reprezentačnú osemnástku, na klubovej úrovni pôsobí vo Fínsku. „Do turnaja vstupujeme ako jeden tím, v Buffale chceme uspieť,“ poznamenal 18-ročný bratislavský rodák.

Roman Durný bude o post v bránke bojovať s Dávidom Hrenákom, tretí do partie je Jakub Kostelný.

„Uvedomujem si, že mám v tejto sezóne viac odchytaných súťažných duelov ako Dávid. Dôležité bude, v akej forme budeme. Všetko je na trénerovi,“ poznamenal Durný.

Obhajcami sú Američania

V Buffale sa juniorský šampionát uskutoční podľa modelu z predchádzajúcich štyroch rokov - vo štvrťfinále sa predstavia po štyri najúspešnejšie kolektívy z oboch základných skupín a o zotrvanie v najvyššej kategórii budú bojovať iba piate družstvá z A a B-skupiny.

Menej úspešného súpera v boji o udržanie nahradia o rok mladí Kazachovia, ktorí si miestenku medzi juniorskou elitou zabezpečili na turnaji vo Francúzsku.

Kazachstan bude počas budúceho šampionátu nováčikom medzi elitou.

Šampionát odštartuje duelom Česko - Rusko v utorok 26. decembra o 18:00 nášho času.

Väčšinu duelov budú hostiť dve haly - väčšia KeyBank Center a menšia HarborCenter. Šláger skupinovej fázy medzi výbermi USA a Kanady bude výnimočný, konať sa totiž 29. decembra bude na otvorenom štadióne New Era Field s kapacitou cez 70-tisíc miest.

Favoritmi na zisk najcennejšieho kovu sú okrem domácich obhajcov aj Kanaďania, historicky najúspešnejší tím v histórii MSJ. Do hry o najcennejší kov by radi prehovorili aj Fíni, Švédi a Rusi.