Z Talianska neodišiel pre rasizmus. Idioti sú všade, vraví Rüdiger

Nemecký futbalista je momentálne hráčom Chelsea.

25. dec 2017 o 13:33 TASR

LONDÝN. Nemecký futbalový obranca Antonio Rüdiger považuje svoj prvý polrok v Chelsea Londýn za úspešný. "Som šťastný z toho, ako som vstúpil do súťaže. Bolo to pre mňa veľmi dôležité," uviedol 24-ročný hráč, ktorý do Anglicka prišiel z talianskeho AS Rím.

"Je tu úplne iný futbal ako v Taliansku. Tam to bolo viac o kontakte, čo ale neznamená, že kvalita je tam horšia. V Anglicku je to fyzicky o niečom inom," pokračoval.

Rüdiger počas pôsobenia v Taliansku otvorene kritizoval prejavy rasizmu a mohlo by sa zdať, že to bol jeden z dôvodov odchodu.

"Nikdy pred ničím neutekám. To chcem zdôrazniť. Odišiel som, aby som si splnil sen - hrať v najvyššej anglickej lige. Kto ma pozná, vie, že som sa v Ríme cítil veľmi dobre. Chcem to povedať jasne - v Taliansku nie sú všetci rasisti. Idioti sú všade. Tuto to nie je až taká téma," dodal.