Jeho klub najbližšie vyzve posledný tím ligy. Naším cieľom je Liga majstrov, tvrdí Klopp

Liverpoolskemu klubu patrí priebežne štvrté miesto.

25. dec 2017 o 14:13 TASR

LIVERPOOL. Jürgen Klopp, tréner anglického futbalového klubu FC Liverpool, má v aktuálnej sezóne jasný cieľ. "Musíme sa kvalifikovať do Ligy majstrov. Stále môžeme skončiť druhí, tretí, prípadne štvrtí. Bolo by to fantastické," cituje 50-ročného nemeckého kouča portál spox.com.

Štvrtý Liverpool aktuálne stráca na lídra Manchester City dvadsať bodov a v pondelok čaká liverpoolsky klub súboj s posledným tímom tabuľky Swansea City.

"Sú pod tlakom, bojujú v každom zápase o udržanie a tak to bude aj proti nám. Anglická liga je veľmi náročná. Do tejto chvíle sme podávali konštantné výkony. Ak v tom budeme pokračovať, budeme viac zápasov vyhrávať ako prehrávať," dodal Klopp.