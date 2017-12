Vlhová skončila v Lienzi na piatom mieste, zvíťazila Shiffrinová

Slovenka sa na pódium po piaty raz v sérii nedostala.

28. dec 2017 o 0:00 (aktualizované 28. dec 2017 o 15:56) SME.sk, SITA, TASR

Slalom žien v Lienzi - konečné poradie:

1. Mikaela Shiffrinová USA 1:43,87 min 2. Wendy Holdenerová Švajčiarsko +0,89 3. Frida Hansdotterová Švédsko +1,22 4. Bernadette Schildová Rakúsko +1,77 5. Petra Vlhová Slovensko +1,82 5. Estelle Alphandová Švédsko +1,82 7. Katharina Gallhuberová Rakúsko +2,01

LIENZ. Slovenská reprezentantka Petra Vlhová skončila na piatom mieste vo štvrtkovom slalome Svetového pohára alpských lyžiarok v rakúskom Lienzi.

Zvíťazila Američanka Mikaela Shiffrinová s náskokom 89 stotín sekundy pred Švajčiarkou Wendy Holdenerovou a 1,22 sekundy pred Švédkou Fridou Hansdotterovou.

Pod pódiom slalomu prvýkrát v sezóne

Až vo štvrtom slalome aktuálnej sezóny Svetového pohára Vlhová prvýkrát chýbala na pódiu pre tri najlepšie pretekárky.

Po triumfe vo fínskom Levi, druhom mieste v americkom Killingtone a nedávnej druhej priečke v paralelnom slalome vo francúzskom Courcheveli sa 22-ročná Liptáčka tentoraz v Lienzi nedostala na stupne víťazov.

Slovenka pred Lienzom ťahala šnúru štyroch pódiových umiestnení v slalomoch SP. Vlhová zostala v slalomovom hodnotení SP na druhej priečke za Shiffrinovou, jej bodové manko však narástlo na 75 bodov.

V celkovom priebežnom hodnotení SP je Vlhová štvrtá.

"Bolo to veľmi ťažké, pretože podmienky neboli optimálne. Bol to veľký boj, každý bojoval, spravila som trošku chyby, ktoré ma niečo stáli," povedala Vlhová v cieli druhého kola.

Shiffrinová sa vyrovnala Seizingerovej

Fenoménka svetového slalomu, ale momentálne aj celého Svetového pohára, Shiffrinová si pripísala 36. triumf v pretekoch SP v kariére a piaty v aktuálnej sezóne.

Shiffrinová sa tým vyrovnala Nemke Katji Seizingerovej na 7. mieste historického rebríčka v počte víťazstiev v bojoch o krištáľové glóbusy. Na čele je Lindsey Vonnová so 78 víťazstvami.

Vlhová spomalila v zlome do strminy

Vlhová vstúpila do štvrtého slalomu sezóny v pozícii dvojky hodnotenia disciplíny, červené číslo vedúcej ženy Svetového pohára mala Shiffrinová. Ambiciózna Slovenka od úvodných sekúnd prvej jazdy zaostávala za Američankou a na prvom medzičase za ňou bola až o 64 stotín sekundy.

V cieli bol jej odstup až 1,58 sekundy a do druhého kola sa posunula zo štvrtého miesta v pozícii pretekárky útočiacej na pódium.

Druhé kolo postavil Vlhovej tréner Livio Magoni a bolo podobne nerytmické ako to prvé. Na medzičase mala ešte 22-ročná Slovenka polsekundový náskok, ale v zlome do strmšej časti trate takmer zastala a spolu s ďalšou chybičkou v cieľovom "hangu" jej to stačilo na celkovú piatu priečku.

Vlhovej výkon ovplyvnila aj postupne sa rozbíjajúca mäkká podložka, no najmä jej štýl jazdy na hranici rizika, na čo doplatila na nerovných miestach trate chybami.

Vlhová bola pred dvoma rokmi v slalome v Lienzi tretia.

Ďalšie poradia vo Svetovom pohári 2017/2018:

Poradie vo Svetovom pohári (po 13 z 39 pretekov):

1. Mikaela Shiffrinová USA 821 bodov 2. Viktoria Rebensburgová Nemecko 430 3. Tina Weiratherová Lichtenštajnsko 374 4. Petra Vlhová Slovensko 349 5. Michelle Gisinová Švajčiarsko 323 6. Tessa Worleyová Francúzsko 286

Poradie v hodnotení slalomu SP (po 4 z 12 pretekov):

1. Mikaela Shiffrinová USA 380 bodov 2. Petra Vlhová Slovensko 305 3, Wendy Holdenerová Švajčiarsko 185 4. Frida Hansdotterová Švédsko 181 5. Denise Feierabendová Švajčiarsko 126 6. Bernadette Schildová Rakúsko 122

