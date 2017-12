Piate miesto je skvelé, ale chcem byť stále na pódiu, tvrdí Vlhová

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa prvýkrát v sezóne v slalome nedostala na stupne víťazov.

28. dec 2017 o 15:50 (aktualizované 28. dec 2017 o 20:20) Juraj Berzedi

BRATISLAVA. Počas druhej jazdy sa chvíľkami zdalo, že vyletí z trate. Za jedno kolo urobila toľko chýb ako v predchádzajúcich troch slalomoch Svetového pohára dokopy.

Aj napriek tomu skončila slovenská lyžiarka Petra Vlhová v slalome v rakúskom Lienzi na delenom piatom mieste so Švédkou Estelle Alphandovou.

Prečítajte si tiež: Vlhová skončila v Lienzi na piatom mieste, zvíťazila Shiffrinová

Zvíťazila suverénna Američanka Mikaela Shiffrinová pred Švajčiarkou Wendy Holdenerovou a Švédkou Fridou Hansdotterovou.

Vlhová dookola, Shiffrinová rovno

Dvadsaťdvaročná slovenská lyžiarka sa prvýkrát v sezóne nedostala v najtočivejšej disciplíne na stupne víťazov.

Po víťazstve v Levi a druhých miestach v Killingtone i nedávnom paralelnom slalome Courcheveli skončila tentoraz piata.

Už v prvom kole nezašla Vlhová svoju typickú agresívnu jazdu. Bola v ňom štvrtá a na vedúcu Shiffrinovú strácala viac ako jeden a pol sekundy.

„Dalo sa ísť rýchlejšie. Išla som veľmi pomaly a dookola, zatiaľ čo Shiffrinová išla rovno. Bolo treba riskovať, ale bola som trošku opatrnejšia. Nezdá sa to, ale strata sa naberá postupne. Je viditeľná, no nič nie je stratené,“ citovala Vlhovú TASR.

Veľký boj s chybami

Druhá najlepšia slovenská športovkyňa za rok 2017 sa pred pretekmi cítila v ideálnej forme. Štedrý deň strávila v Liptovskom Mikuláši, ale už na druhý sviatok vianočný sa pripravovala v talianskom Vipitene, odkiaľ pochádza jej taliansky tréner Livio Magoni.

A práve on bol staviteľom druhého kola slalomu v Lienzi, čo dávalo jej zverenkyni veľkú nádej na úspešný výsledok. Príliš mäkká podložka a neustále sa zhoršujúca trať však Vlhovej značne sťažili podmienky.

“ V druhom kole to bola šialená jazda, v ktorej som musela zapojiť rozum, aby som sa vôbec dostala do cieľa. „ Mikaela Shiffrinová

V hornej časti druhého kola išla výborne, ale od polovice trate urobila viaceré chyby, ktoré ju odsunuli až na delenú piatu priečku.

„Mrzí ma to, pretože piate miesto je skvelé, ale chcem byť stále na pódiu. Stále chcem podávať najlepšie výkony, aké viem, tentoraz mi to však nevyšlo. Nič sa nedá robiť, aj takéto sú dni,“ reagovala Vlhová v cieli.

„Bolo to veľmi ťažké, pretože podmienky neboli optimálne. Bol to veľký boj, pre každého. Spravila som chyby, ktoré ma niečo stáli,“ doplnila.

Náročné podmienky trate spôsobili, že slalomárky nemali k dispozícii rozjazdenie.

"Mne to veľmi chýba, keďže sa potrebujem naštartovať. Moje telo to veľmi potrebuje a neviem to ovplyvniť. Ani toto nám neprospelo. Každý mal rovnaké podmienky, snažila som sa rozhýbať, dala som veľmi veľa jázd na voľno. No predsa, aj na tréningu idem najlepšie tretiu, štvrtú jazdu," dodala pre TASR Vlhová.

Nabitý novoročný program

Shiffrinová opäť ukázala svoju dominanciu. V celkovom hodnotení slalomu zvýšila náskok pred druhou Vlhovou na 75 bodov.

Prečítajte si tiež: Vlhová od agresívneho štýlu upustila, vo finále bola chvíľami aj pred Shiffrinovou

„V druhom kole to bola šialená jazda, v ktorej som musela zapojiť rozum, aby som sa vôbec dostala do cieľa. Bola to poriadna výzva, ale zvládla som to,“ vravela Američanka na webe laola1.at.

Vlhová bude v Lienzi štartovať aj v piatkovom obrovskom slalome ako 14.v poradí (prvé kolo je na programe o 10.30, druhé 13.30).

Medzinárodná lyžiarska federácia zmenila v utorok poradie disciplín. Obrovský slalom, ktorý bol pôvodne na programe vo štvrtok, sa uskutoční o deň neskôr.

"Nám to je úplne jedno. Treba len, aby nám to dali skôr vedieť. Potom to už je iba na pretekárovi, ako sa preorientuje. Podľa mňa nie je také zložité, aby sa hneď prepol. Myslím si, že urobili dobre, lebo napadlo veľa snehu a keby sme išli obrovský slalom, bolo by to veľmi nebezpečné. Mali by veľmi veľa roboty a možno by sme nestihli plánovaný štar," uviedla Vlhová.

V tejto disciplíne však nebude patriť medzi favoritky. V doterajších troch obrovských slalomoch Svetového pohára v tejto zime bola najlepšie desiata v Killingtone.

Prečítajte si tiež: Vlhovej sa naposledy darilo. Slávny Holmenkollen na Nový rok prvýkrát zažije paralelný slalom

V novom roku čaká Vlhovú nabitý program, keď v priebehu deviatich dní pôjde päť pretekov Svetového pohára. Prvého januára to bude paralelný slalom v Osle, tretieho pôjde slalom v Záhrebe.

O tri dni nato je na programe obrovský slalom v Kranjskej Gore (je náhradou za Maribor, kde nie je sneh - pozn. red.). Na rovnakom mieste sa na druhý deň pôjde aj slalom. Náročný program uzavrie Vlhová večerným slalomom vo Flachau 9. januára.