Z van Dijka urobil najdrahšieho obrancu trh, bráni sa Klopp

Klopp mal o obrancu záujem už v lete, vraj kontaktoval hráča nelegálnym spôsobom.

28. dec 2017 o 16:12 (aktualizované 28. dec 2017 o 18:17) SITA

LIVERPOOL. Anglický futbalový klub FC Liverpool spravil z Virgila van Dijka najdrahšieho obrancu v histórii.

Konkurenčnému Southamptonu zaplatí za 26-ročného stopéra 75 miliónov libier. Holandský reprezentant sa pripojí k LFC až po novom roku, keď sa otvorí januárové prestupové obdobie.

Fanúšikovia musia hľadieť na jeho výkony

Tréner Liverpoolu Jürgen Klopp však astronomickú sumu obhajuje.

"Dôvodom, prečo sme ho získali, je jeho kvalita. Fanúšikovia musia hľadieť na jeho výkony, nie na cenu, tú určuje trh, nie my," povedal nemecký kouč pre Sky Sport.

Klopp mal o urasteného obrancu záujem už v lete, dokonca sa objavili informácie o nelegálnom kontakte klubu s hráčom.

Van Dijka v tejto sezóne trápi zdravie, pre zranenie kolena odohral iba 12 zápasov v Premier League.

"Virgil nemá za sebou najlepšiu prvú polovicu ročníka. Dlho bol mimo a bude potrebovať čas na adaptáciu v novom prostredí. To však nebude problém," uviedol Klopp.

Van Dijk v Southamptone pôsobí od roku 2015, vtedy za neho Southampton zaplatil Celticu Glasgow 13 miliónov libier.

Dosiaľ najdrahším obrancom sveta bol Benjamin Mendy, za ktorého zinkasovalo Monako od Manchestru City 52 miliónov libier.

Southampton investuje do posíl

Tréner anglického FC Southampton Mauricio Pellegrino vyhlásil, že za peniaze z prestupu Virgila van Dijka chce angažovať najmenej dve posily.

"Rád by som priviedol do tímu minimálne dvojicu hráčov, už na tom pracujeme. Tieto peniaze znovu investujeme do nášho kádra a pokúsime sa byť ešte silnejšími," povedal Pellegrino.

Southampton je aktuálne na 14. mieste tabuľky najvyššej anglickej futbalovej súťaže Premier League 2017/2018.