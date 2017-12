Najzábavnejšie momenty roka? Busta Ronalda či vlastný gól Talianov

Šport popri zápolení prináša aj veselé situácie. Vybrali sme najzábavnejšie momenty uplynulého športového roka.

29. dec 2017 o 13:00 Miloslav Šebela

Ronaldova busta

Stal sa najlepším hráčom sveta, s Realom Madrid vyhral Ligu majstrov, španielsku ligu, klubové majstrovstvá sveta aj Superpohár UEFA.

Cristiano Ronaldo tento rok prevýšil všetkých futbalistov, strieľal dôležité góly.

Na rodnej Madeire mu vzdali poctu, ktorá nemá na svete páru. Ak poletíte na tento ostrov, pristanete na Letisku Cristiana Ronalda. Letiská vo svete zvyknú pomenovať po osobnostiach, ktoré už nežijú. Ronaldo je výnimkou.

Pri tej príležitosti slávnemu futbalistovi v marci na letisku odhalili aj bustu. Ak mal Ronaldo šťastie na futbalový talent, rozhodne nie na sochára, ktorý ho stvárnil v tomto prípade.

Emanuel Santos je bývalý zamestnanec letiska, Ronaldov fanúšik a sochár samouk.

Za 15 dní vytvoril z fotografií hráča dielo, ktoré vzbudilo veľký ohlas po celom svete. Najviac tým, že skôr pripomína karikatúru Ronalda alebo osobu z nočnej mory s podivným úškrnom.

Na názor, že dielo nie je estetické a skôr komické, Santos odvetil: „Nemôžete uspokojiť každého, ani Ježiša nemali radi všetci. Viem však, že socha sa Ronaldovi páčila.“

Futbalista sa potom stal terčom žartíkov. Na twitteri je dokonca profil, ktorý sa vydáva za sochu. „Som krásna bronzová busta, ktorá znázorňuje krásneho muža. Nechápem celý ten ošiaľ.“

Na Madeire pochopili svoj omyl trochu neskôr. V závere roka toto veľdielo nahradili novým. Decentnejším. Santos zatiaľ naďalej tvorí. Jeho busta Garetha Balea však taký ohlas ako Ronaldo nevyvolala.

Som mladý aj krásny

Má ťažký údel. Súperi mu neraz nedajú dýchať, preteky sa mu snažia znechutiť. Peter Sagan sa však aj nad to dokáže povzniesť. Nie je len majstrom sveta v cestnej cyklistike, ale aj šampiónom bonmotov.

V auguste ho v piatej etape BinckBank Tour rozhnevali súperi.

„Nikto neťahal, všetci čakali len na to, že budem za nich pracovať ja. Tak som si povedal – len si choďte,“ rozhadzoval rukami. Etapu nevyhral, skončil druhý.

„Nuž, taká je cyklistika. Ja som v pretekoch stále vpredu, som mladý aj pekný. Všetko je v poriadku,“ dodal s úsmevom.

Na Okolo Poľska si nelámal hlavu s tým, že nevie po poľsky. Slová, ktoré nepoznal, nahradil slovenskými – len s poľským prízvukom.

„Jestem zadowolony. Udržali sme zlutu koszulku,“ vravel veselo po druhej etape.

Na svetovom šampionáte v Bergene zas pár minút po svojom víťazstve hovoril pre RTVS, že si preteky už nepamätá. „Bol som 270 kilometrov na bicykli. Nepamätám si na to. Nechce sa mi na to už myslieť. Veď ste to všetko videli v televízii,“ smial sa.

video //www.youtube.com/embed/7XDW_Df7qhY

Taliansky gól

Slovenskí fanúšikovia s napätím sledovali zápas, v ktorom išlo našim hokejistom na majstrovstvách sveta o všetko. Paradoxne, národný tím v ňom vôbec nehral. Bol to súboj Dánov proti Talianom.

Ak by Taliani vyhrali, Slováci by mohli vypadnúť z elitnej kategórie.

Taliani odolávali 58 minút. Všetka česť. V oslabení potom inkasovali gól. Stav 0:1 však ešte nebol beznádejný. Taliani stále mali šancu na víťazstvo, ktoré by im zaručilo udržanie sa medzi elitou. Ukázalo sa však, že pri power play stiahli z ľadu svojho najlepšieho hráča – brankára.

Pri hre bez neho si totiž druhý gól dali sami.

Keď zakladali vo svojom pásme útočnú akciu, puk prevzal obranca Alexander Egger. Smoliarsky sa však pošmykol pred vlastnou prázdnou bránkou a puk z jeho hokejky kuriózne skončil v sieti.

A slovenskí hokejisti mali vďaka tomu istotu, že tento rok z elitnej kategórie nevypadnú.

Brankár skončil. Jedol sendvič

Má 130 kilogramov a bol náhradným brankárom tímu z piatej anglickej ligy Sutton United. Wayne Shaw sa napriek tomu dostal na titulky britských médií. Nie však vďaka svojmu futbalovému umeniu.

Počas pohárovému zápasu proti Arsenalu Londýn jedol na striedačke veľký sendvič.

Stávková kancelária vypísala kurz na to, že Shaw si počas osemfinále anglického FA Cupu dá sendvič.

„Myslel som si, že nebude na škodu podpichnúť stávkovú kanceláriu, tak som išiel do toho. Nebol v tom žiadny úmysel, len môj hlad a trochu zábavy,“ priznal Shaw.

Lenže jeho prípad sa skončil neslávne. Začal ho vyšetrovať úrad pre komerčné tipovanie a Shaw vedomý si svojho omylu dal v klube výpoveď. Všetko pre sendvič.

„Nevyzeráme teraz ako nejakí veľkí profesionáli,“ povedal tréner klubu Paul Doswell. „Vyriešili sme to však rýchlo. Je to veľmi smutný koniec inak vtipného príbehu.“

Favoriti zablúdili

Bežecký maratón je výnimočná disciplína. Nestáva sa, že by v ňom zvíťazil niekto, kto nepatrí medzi favoritov. Najmä ak súťažia aj skvelí kenskí bežci. Ak niečo vedia Keňania najlepšie na svete, tak je to behanie maratónov. Aj im sa však môže stať, že pohoria.

Maratón v Benátkach po 22 rokoch vyhral Talian. Síce naturalizovaný pôvodom z Eritrey – Eyob Faniel, lenže zďaleka nie taký skvelý bežec ako jeho súperi. V čom bol fígeľ?

“ Aj keď som sa nečakane dostal na prvé miesto, nebolo to vôbec ľahké. Bežal som sám a musel som čeliť vetru. „ Eyob Faniel, víťaz pretekov

Faniel vybehol odvážne. Je členom miestneho bežeckého klubu v Benátkach. S favoritmi sa však nemal šancu udržať. Skupina asi šiestich bežcov mu ušla hádam na dvojminútový rozdiel.

Asi na 25. kilometri však sprievodná motorka odbočila z bežeckej trasy a Keňania ju nasledovali. Omyl si uvedomili organizátori až vtedy, keď si všimli, že cesta sa napája na veľkú výpadovku. Favoriti museli bežať naspäť. A Talian, ktorý mal pôvodne stratu, sa zrazu ocitol na prvom mieste. Dokonca s náskokom.

„Aj keď som sa nečakane dostal na prvé miesto, nebolo to vôbec ľahké. Bežal som sám a musel som čeliť vetru,“ opisoval Faniel nečakaný triumf. V rovnom boji proti favoritom by však isto neobstál. Zvíťazil vďaka tomu, že jeho súperi bežali nejaký kilometer navyše.