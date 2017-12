Vlhová vyrovnala svoje maximum, v obrovskom slalome v Lienzi skončila siedma

Víťazkou pretekov sa stala Talianka Federica Brignoneová.

29. dec 2017 o 0:00 (aktualizované 29. dec 2017 o 15:34) SME.sk, SITA, TASR

Svetový pohár v lyžovaní 2017/2018 - Lienz:

Obrovský slalom žien - konečné poradie (1. + 2. kolo):

1. Federica Brignoneová Taliansko 2:05,54 min 2. Viktoria Rebensburgová Nemecko + 0,04 s 3. Mikaela Shiffrinová USA + 0,08 s 4. Tessa Worleyová Francúzsko + 0,26 s 5. Stephanie Brunnerová Rakúsko + 0,33 s 7. Petra Vlhová Slovensko + 0,60 s

LIENZ. Slovenská reprezentantka Petra Vlhová vyrovnala osobné maximum v obrovskom slalome v rámci Svetového pohára v alpskom lyžovaní. V rakúskom Lienzi skončila na siedmom mieste rovnako ako v marci v americkom Aspene.

Celkovo je to už piate umiestnenie Vlhovej v elitnej desiatke obrovského slalomu vo Svetovom pohári.

Dosiahla ho presne päť rokov po svojom debute v seriáli Svetového pohára, keď 29. decembra 2012 bola v slalome v Semmeringu jedenásta.

Druhá najrýchlejšia v druhom kole

Vlhová v druhom kole dosiahla druhý najlepší čas, po prvej jazde jej patrila trinásta pozícia. V druhom kole predviedla Slovenka dravú jazdu, v dolnej časti trate dokázala ešte zrýchliť a po dojazde do cieľa bola suverénne prvá s takmer sekundovým náskokom.

Druhý najlepší čas kola napokon znamenal posun o šesť priečok nahor a ďalších 36 bodov do hodnotenia Svetového pohára.

Prečítajte si tiež: Prvé kolo vyhrala Rebensburgová, Vlhová je trinásta (online)

"Keď som vchádzala do poslednej strminy, tak som cítila, že to môže byť dobré. Spodok som išla úplne naplno a snažila som sa pustiť lyže už od roviny do strminy. Prišla som do cieľa a bolo to dobré," cituje Vlhovú agentúra TASR.

"Konečne som predviedla moju jazdu. Išlo sa mi veľmi dobre a som spokojná. Mrzí ma prvé kolo, už sme na takej úrovni, kde potrebujem dve kolá, aby som mohla pomýšľať na ešte vyššie umiestnenie," dodala.

V celkovom poradí je tretia

Prvenstvo si v piatok vyjazdila Talianka Federica Brignoneová, ktorá triumfovala štyri stotiny sekundy pred Nemkou Viktoriou Rebensburgovou, o ďalšie štyri stotiny zaostala Američanka Mikaela Shiffrinová.

Dvadsaťsedemročná Brignoneová dosiahla šiesty triumf v pretekoch Svetového pohára, štvrtý v obrovskom slalome. Pripísala si jubilejné dvadsiate pódiové umiestnenie v prestížnom seriáli.

Vlhová v top10 obrovského slalomu: 7. miesto: Aspen (USA), 19. marec 2017 7. miesto: Lienz (Rak.), 29. december 2017 8. miesto: Sölden (Rak.), 22. október 2016 8. miesto: Semmering (Rak.), 27. december 2016 10. miesto: Killington (USA), 25. november 2017

Rebensburgová sa druhým miestom posunula na čelo hodnotenia disciplíny, vedie s odstupom trinástich bodov pred Shiffrinovou. Tá si do zbierky úspechov pripísala už 53. pódium a naďalej neohrozene kraľuje celkovému poradiu Svetového pohára.

Vlhová sa siedmou priečkou posunula v tohtosezónnom hodnotení obrovského slalomu na desiaty stupienok a v celkovom priebežnom poradí Svetového pohára zo štvrtej na tretiu pozíciu.

Dvadsaťdvaročná Vlhová má za sebou v tejto sezóne už štvrté vystúpenie v pretekoch Svetového pohára v obrovskom slalome. Na úvod v rakúskom Söldene bola šestnásta, v americkom Killingtone si polepšila na desiatu priečku.

Tesne pred Vianocami po veľkej chybe v druhom kole prišla 28. pozícia vo francúzskom Courcheveli a teraz veľmi dobrý siedmy post.

Ďalšie poradia vo Svetovom pohári 2017/2018:

Priebežné celkové poradie (po 14 z 39 pretekov):

1. Mikaela Shiffrinová USA 887 b 2. Viktoria Rebensburgová Nemecko 510 b 3. Petra Vlhová Slovensko 385 b 4. Tina Weiratherová Lichtenštajnsko 374 b 5. Tessa Worleyová Francúzsko 336 b 6. Michelle Gisinová Švajčiarsko 323 b

Priebežné poradie v hodnotení obrovského slalomu (po 4 z 9 pretekov):

1. Viktoria Rebensburgová Nemecko 298 b 2. Michaela Shiffrinová USA 285 b 3. Tessa Worleyová Francúzsko 250 b 4. Manuela Moelggová Taliansko 200 b 5. Stephanie Brunnerová Rakúsko 158 b 6. Federica Brignoneová Taliansko 145 b 10. Petra Vlhová Slovensko 80 b

Zľava tretia Viktoria Rebensburgová, v strede víťazka Federica Brignoneová a vpravo tretia Mikaela Shiffrinová. (zdroj: TASR/AP)

Online prenos: Obrovský slalom žien - Lienz 2017 (2. kolo, Petra Vlhová)