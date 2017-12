Hádzanári remizovali v prípravnom zápase s Českom

Hlas po zápase:

Jakub Mikita (spojka a kapitán tímu SR): "Pred zápasom by se remízu brali, teraz som ja osobne trochu sklamaný. Posledných 10 - 15 minút sme vyhrávali a veľa nechýbalo, aby sme to dotiahli do víťazného konca. Na konci sme však dostali gól a skončilo sa to remízou. Nastúpili sme s mladými chlapcami, ktorí sa toho nezľakli, dali do duelu všetko a ja som spokojný s tým, ako zahrali. Som rád, že nám s bratom sa dnes darilo, padalo nám to do českej bránky a podržali sme náš tím."