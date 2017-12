Košice podľahli Banskej Bystrici v ligovom šlágri

Hlasy po zápase:

Ladislav Lubina, tréner HC Nové Zámky: "Góly si dávame sami. V druhej tretine sme mali pomer striel 16:6 a výsledok bol 0:1. To tiež o niečom hovorí. Keď vystrelíme 16-krát a nedáme gól, tak asi veľa striel bolo práve takých, čo idú len do štatistík. Po druhej prestávke sme trochu preskupili zostavu, povedali sme si, že to v poslednom domácom zápase tohto roku neodovzdáme a že niečo urobíme pre otočenie zápasu. Myslím si, že sa nám to podarilo a mali sme možnosti vyrovnať na 3:3. Ale potvrdilo sa, že keď mužstvo nie je schopné využiť presilovku 5 na 3, nezaslúži si vyhrať. My sme ju zahrali zle a neboli sme schopní dať gól. Myslím, že to rozhodlo zápas."

Marcel Ozimák, tréner HK Poprad: "Začiatok zápasu sa pre nás vyvíjal veľmi dobre. Zápas sme držali pevne vo svojich rukách. Myslím si, že zlom nastal v čase, keď sme nepremenili šance na 4:0 a 5:0. Chlapci začali vymýšľať, robiť veci, aké inokedy nerobia. Tým sme vlastne ponúkli šancu súperovi, ktorý sa jej chopil, dostával sa do tlaku a vytváral si šance. Naspäť sme sa trošku vrátili v oslabení 3 proti 5, chalani zabojovali, pohádzali sa do striel. V tretej tretine sme znova urobili nepochopiteľné chyby, mali sme na hokejkách nervozitu a o výsledok sme bojovali až do konca. Nakoniec som rád, že sme prvýkrát od môjho pôsobenia v Poprade zdolali Zámky na ich ľade v riadnom hracom čase."