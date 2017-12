Poplietol piatich Američanov aj brankára. Buček dal famózny gól

Slovenský mladík rozhodol o výhre nad USA po nevídanom slalome medzi súpermi.

29. dec 2017 o 5:37 Marián Szűcs

Zájazd na Hamšíkov Neapol proti Lipsku za 290€ >>

BUFFALO. Taký gól sa na veľkých turnajoch vidí málokedy. Tobôž v podaní 19-ročného chlapca dve minúty pred koncom vypätého zápasu za stavu 2:2, keď by prípadná chyba mohla ponúknuť súperovi šancu rozhodnúť.

Prečítajte si tiež: Slovenskí mladíci šokovali, senzačne zdolali domácich obhajcov titulu

Útočník slovenského tímu Samuel Buček to však v súboji proti USA na majstrovstvách sveta hráčov do 20 rokov riskol.

Obišiel všetkých

Po nápore Američanov získal v obrannom pásme puk. Zdalo sa, že ho len vyvezie, pošle na zadný mantinel a bude sa ponáhľať na striedačku.

Buček však vošiel do útočného pásma, poplietol kompletnú päticu Američanov i gólmana Wolla, obišiel bránku a poslal puk na dvakrát do siete.

Opakované zábery ukázali, že už pri prvej strele Woll vytlačil puk spoza bránkovej čiary. Pri druhej strele Bučeka už o góle nebolo pochýb.

VIDEO: Famózny gól Samuela Bučeka v čase 4:55:

https://player.vimeo.com/video/249043539

"Nakorčuľoval som si do priestoru a naznačil strelu, čím som sa zbavil obrancu. Obišiel som bránku. Moju prvú strelu brankár vyrazil, no všimol som si voľný puk a poslal ho do bránky," komentoval Buček pre iihf.com.

Slováci naposledy vyhrali nad Američanmi na MS dvadsiatok v roku 2009 vo štvrťfinále.

"Spomínam si na ten zápas. Bol som dieťa a pozeral som to s rodičmi. Pomyslel som si, že by som jedného dňa chcel byť pri niečom takom, ako keď Slovensko získalo titul na majstrovstvách sveta v roku 2002. Dnes sa nám podarilo niečo podobné. Je to úžasné, veľký okamih pre celú krajinu a náš hokej,“ doplnil Buček.

Vlani sa pred MS zranil

Rodák z Nitry patrí k najšikovnejším slovenským hráčom svojej generácie. Tento rok si ho však v drafte nevybral žiadny klub NHL.

Už v šestnástich hral pravidelne prvú ligu za Nitru, potom odišiel do zámoria. Momentálne je hráčom tímu Chicago Steel v juniorskej USHL.

Na šampionáte dvadsiatok mal hrať už vlani, tesne pred turnajom sa však zranil. Teraz nasmeroval národný tím k senzačnému víťazstvu nad veľkým favoritom - Američania sú majstrami sveta z minulého roka.

Najskôr prihral na dva góly Filipovi Krivošíkovi. Tretí strelil sám. Skvelý výkon podal aj brankár Roman Durný.

"Bol to môj najlepší zápas v živote," reagoval Durný.