Studenič: Pre našu krajinu je tento výsledok ako zisk Stanleyho pohára

Prečítajte si reakcie hráčov a trénera po výhre nad USA.

29. dec 2017 o 6:09 (aktualizované 29. dec 2017 o 6:55) SITA

BUFFALO. Reakcie hráčov a trénera na víťazstvo slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov 3:2 nad favorizovaným výberom USA v súboji základnej A-skupiny na MSJ v Buffale:

Ernest Bokroš, tréner SR: "Toto víťazstvo si veľmi cením, pretože bolo po vydretom výkone všetkých hráčov vrátane brankára. Zdolať domáci tím, lídra skupiny na ich ľade, to sa nestáva často. Všetci hráči si zaslúžia pochvalu.“

Samuel Buček (útočník SR, autor víťazného gólu): „Nakorčuľoval som si do priestoru a naznačil strelu, čím som sa zbavil obrancu. Obišiel som bránku a moju prvú strelu zneškodnil brankár, no všimol som si voľný puk a poslal ho do bránky.

Spomínam si na posledný triumf Slovákov nad Američanmi v januári 2009. Ako chlapec som zápas pozeral s rodičmi, motivovalo ma to. Rád by som v budúcnosti podieľal na tom, aby Slovensko zopakovalo seniorský úspech z mája 2002 a získalo zlato na MS. Dnes sa nám podarilo niečo podobné, je to veľký okamih pre celú krajinu a náš hokej.“

Roman Durný (brankár SR, najlepší hráč SR v zápase): „Bol to najväčší zápas v mojom živote. Všetci si teraz musíme užiť víťazstvo, ale už zajtra počas dňa voľna sa musíme pripraviť na ďalší duel.“

Marián Studenič (útočník SR): „Je to neskutočné. Niečo ako sen. Prvýkrát v kariére som v tíme, ktorý zdolal silného súpera, ktorým tím USA je. Pre našu malú krajinu je tento výsledok niečo ako zisk Stanleyho pohára v NHL. Som veľmi hrdý na všetkých chlapcov v tíme. Previedli sme kolektívny výkon a vybojovali si ním veľké víťazstvo. “

Casey Mittelstadt (útočník USA): „Sme veľmi sklamaní, no musíme zdvihnúť hlavy a kráčať ďalej. Tento duel nám ukázal, že nič nie je samozrejmé, o každé víťazstvo je potrebné bojovať.“