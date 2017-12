Bokroš: Všetky tímy majú sebavedomie, iba Slovákom vždy trochu chýba

Tréner slovenských juniorov ostáva ostražitý aj po nečakanej výhre.

BUFFALO. Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov dosiahla veľké víťazstvo, keď v základnej A-skupine na juniorských majstrovstvách sveta v Buffale šokujúco zdolala domácich Američanov 3:2.

Zámorský tím pritom obhajuje zlato spred roka.

"Bol to náročný zápas. Toto víťazstvo si veľmi cením, pretože bolo po vydretom výkone všetkých hráčov vrátane brankára. Zdolať domáci tím, lídra skupiny MS na jeho ľade, sa nestáva často. Všetci hráči si zaslúžia pochvalu,“ uviedol hlavný kouč slovenského tímu Ernest Bokroš.

Američania ani raz nevyhrávali

Jeho zverenci boli počas celého duelu pod veľkým tlakom, no veľkému favoritovi statočne vzdorovali.

"Kľúčová bola zmena taktiky. Zmenili sme určité veci a spravili menšie úpravy v zostave. Vyšla nám taktika, ktorú sme si určili. Vedeli sme, na čo Američania nie sú zvyknutí. Chlapci všetko dodržiavali a s trochou šťastia sa nám podarilo dosiahnuť skvelé víťazstvo," pokračoval Bokroš.

"Taktika bola rozhodujúca, zostava trochu menej. Niektorých hráčov sme vrátili na miesta, kde sa cítia lepšie. Dnes nám zabral jeden útok v produktivite, ale ostatní odmakali oslabenia a prišlo víťazstvo,“ doplnil.

Mladí Američania v zápase ani raz nevyhrávali, čo isto zohralo úlohu. Ak by sa totiž dostali hoci len do najtesnejšieho náskoku, zmazať manko by bolo veľmi náročné.

"Chlapci veľmi dobre bránili, boli sme disciplinovaní. Dôležité bolo, že sme až tak nestrácali puky v obrannom pásme a nedávali súperovi príležitosti. Dôležitú úlohu zohralo aj to, že sme mali veľmi málo vylúčených hráčov,“ prezradil tréner slovenského tímu.

Stúpne im sebavedomie

Slováci síce získali nečakané tri body, no podľa Bokroša to nič nemení na situácii v A-skupine. "Ani tieto tri body nám totiž nezaručujú splnenie základného cieľa. Musíme získať ešte minimálne jeden. Až potom môžeme rozmýšľať ďalej,“ povedal.

"Takéto víťazstvo chlapcom veľmi pomôže po mentálnej stránke. Získajú dôležité sebavedomie. Všetky mužstvá ho majú, no Slovákom vždy trochu chýba. Dnes chlapci zabojovali a trochu im to sebavedomie stúpne,“ myslí si spokojný kouč.

Bokroša triumf nad Američanmi potešil, no veľmi si ho nevychutnáva.

"Triumf nad USA si veľmi neužijem. Zostávam totiž v strehu a šampionát si užijem až po splnení cieľa, ktorým je postup do štvrťfinále. Teraz už myslím na Fínsko. Potrebujem si však trochu oddýchnuť,“ dodal.

Slovenský tím čaká deň voľna, v sobotu 30. decembra o 22:00 nášho nastúpi proti Fínsku.

