Tréner Košíc hovoril o škandále: Ak by som povedal svoj názor, dostanem pokutu

Košickí hokejisti v šlágri kola podľahli Banskej Bystrici.

29. dec 2017 o 9:15 TASR

KOŠICE. Náboj, nasadenie, atmosféra aj emócie. Šlágru Tipsport ligy medzi Košicami a Banskou Bystricou (2:4) nechýbalo nič a splnil náročnejšie kritériá. Najväčšie vášne vzbudil gól hostí na 2:3 v 59. minúte, ktorého odobreniu predchádzali dlhé konzultácie rozhodcov s videorozhodcom.

Keď sa už zdalo, že zápas sa v riadnom hracom čase skončí nerozhodne, natlačil sa Guillaume Asselin pred košickú bránku a dostal puk za brankára Lundströma. Rozhodcovia okamžite avizovali konzultáciu s videorozhodcom, ktorá mala určiť, či bol gól dosiahnutý nohou alebo nie.

"Pri prvom prezeraní videozáznamu sa ukázalo, že gól nebol dosiahnutý nohou, takže mal platiť. My sme si však vzali challenge na posúdenie, či bol hráč v bránkovisku. Rozhodca mi vravel, že musíme počítať s tým, že ak nám to nevyjde, tak dostaneme dve minúty," uviedol košický kapitán Marek Hovorka.

"Išli sme do risku, vzali sme to, ale nevyšlo to. Ja osobne som si bol na 99% istý, že to neprejde," doplnil Hovorka, ktorý bol počas riešenia spornej situácie spojivkom medzi rozhodcami a trénerom Milanom Jančuškom.

Ten po zápase neskrýval rozčarovanie, použil aj slovo škandál, ale viac nechcel hovoriť. Dalo sa tušiť, že jeho emóciami pohlo najmä dianie súvisiace s tretím gólom hostí. "Mám na to svoj názor, ale nemôžem ho vyjadriť, pretože by som dostal pokutu," poznamenal hlavný tréner HC Košice.

Jeho zverenci v priebehu zápasu dokázali otočiť z 0:1 na 2:1, ale na góly hostí v tretej časti nedokázali reagovať.

"Hrali sme naozaj dobre, ale Bystrica bojovala. Zblokovali nám mnoho striel a dali také góly, aké dali. Dali do hry kus srdca a dnes sa k nim priklonilo aj šťastie. Dali škaredé góly, ale na to sa história nepýta," dodal Hovorka.

Na hráčoch Banskej Bystrice bola po zápase viditeľná veľká radosť. Radostné pokriky ozývajúce sa z kabíny mali väčšiu hlasitosť než zvyčajne, víťazstvo za tri body z košického ľadu má pre nich nemalú cenu.

"V prvých desiatich minútach nám nešli nohy, ale dostali sme sa do toho a napokon to dobre dopadlo. Verím, že sa od tohto výsledku odrazíme a budeme pokračovať vo víťaznom ťažení," uviedol útočník Michal Kabáč, ktorý k víťazstvu prispel dvomi gólmi - svojimi prvými v sezóne.

"Som rád, že mi to konečne padlo, ale dôležité je víťazstvo. Dúfam, že ma to naštartovalo a ešte dám nejaké góly," uviedol Kabáč.