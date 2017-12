Messi alebo Ronaldo? Športoví redaktori SME v tom majú jasno

Ktorých desať futbalistov najviac zaujalo v roku 2017? Bol lepší Messi, či Ronaldo? Aj na tieto otázky hľadali odpovede redaktori SME.

30. dec 2017 o 12:19 Pavol Spál, Igor Dopirák, Zoran Boškovič, Peter Fukatsch, Juraj Berzedi

Zájazd na FC Barcelone - Chelsea v Lige majstrov od 450€ >>

Peter Fukatsch

1. Cristiano Ronaldo Portugalsko Real Madrid 2. Lionel Messi Argentína FC Barcelona 3. Kylian Mbappé Francúzsko AS Monako/PSG 4. Luka Modrič Chorvátsko Real Madrid 5. Sergio Ramos Španielsko Real Madrid 6. Neymar Brazília FC Barcelona/PSG 7. Andrés Iniesta Španielsko FC Barcelona 8. Isco Španielsko Real Madrid 9. Leonardo Bonucci Taliansko Juventus Turín/AC Miláno 10. Robert Lewandowski Poľsko Bayern Mníchov

Najväčší problém som mal s určením víťaza. Ťažko sa vyčleňuje iba jeden rok, človek si futbalistu zafixuje dlhodobejšie. Ak by som mal určiť najlepšieho hráča trebárs tohto storočia, bol by to nesporne Lionel Messi.

Predpokladám, že tohto nízkeho rodáka z Argentíny zaradia časom historici k Pelému, Maradonovi, Cruyffovi, Di Stéfanovi, Beckenbauerovi.

Prečítajte si tiež: Vyrovnal sa najväčšiemu rivalovi. Čo je za úspechom Ronalda?

Messi obohatil futbal prvkami, ktoré zrejme zostanú nenapodobiteľné. Cristiano Ronaldo je dokonalý, no nemá Messiho kreativitu, nevymyslí až také ťahy, nad ktorými zostane rozum stáť. Napriek tomu som ho dal na rok 2017 na prvé miesto. Dosiahol v ňom všetko. Argentínčan ešte nemal v kariére taký úspešný rok.

Objavom roka je pre mňa 19-ročný Francúz Kylian Mbappé. Možno figuruje vyššie, ako by mal, ale ovplyvnilo ma, že ide o rebríček 2017.

Asi mám nižšie (ako by si zaslúžil) Neymara. Cirkus okolo jeho prestupu bol nad môj vkus, za čo, prirodzene, Brazílčan nemôže. Má v sebe však aj istú dávku nesympatickej komediálnosti. Ak ju skrotí, iste poskočí, aspoň u mňa, vyššie. Kreativitou sa najviac podobá na Messiho.

Poradie, ako u každého poznačia vždy aj osobné sympatie, krajina i klub, ktorú hráč reprezentuje. V športe vôbec, v kolektívnej hre extra, sa nedá urobiť úplne objektívny rebríček. Neexistujú totiž žiadne presné kritériá.

video //www.youtube.com/embed/qyTjFeKyq4E

Pavol Spál

1. Lionel Messi Argentína FC Barcelona 2. Cristiano Ronaldo Portugalsko Real Madrid 3. Neymar Brazília FC Barcelona/PSG 4. Harry Kane Anglicko Tottenham Hotspur 5. Robert Lewandowski Poľsko Bayern Mníchov 6. Kylian Mbappé Francúzsko AS Monako/PSG 7. Sergio Ramos Španielsko Real Madrid 8. Luka Modrič Chorvátsko Real Madrid 9. Edinson Cavani Uruguaj PSG 10. Gianluigi Buffon Taliansko Juventus Turín

Real Madrid bol prvý polrok 2017 najlepším tímom na planéte, z čoho výrazne ťažil Ronaldo. Portugalčan bol najlepším hráčom play off Ligy majstrov 2016/2017, ale jeho forma nebola konštantná po celý rok.

“ Messi je lepší driblér, nahrávač, lepšie vie zahrávať priame kopy a je rozhodne tímovejším hráčom ako jeho konkurent. „ Pavol Spál

Kto sledoval takmer všetky zápasy Barcelony a Realu Madrid počas celého roka, tak musí uznať, že Messi bol najlepší. Kým Ronaldo ukázal svoju extratriedu možno v tretine zápasov, Messi takmer v každom. Keď náhodou nestrelil gól, tak ho pre spoluhráčov vymyslel.

Kým Ronaldo je skôr zakončovateľ, Messi sa často sťahuje do hĺbky poľa a celú hru riadi a tvorí. Messi bol tento rok produktívnejší a navyše dokázal vytvoriť pre svojich spoluhráčov trojnásobne viac šancí ako Ronaldo.

Fakty hovoria za všetko. Messi je lepší driblér, nahrávač, lepšie vie zahrávať priame kopy a je rozhodne tímovejším hráčom ako jeho konkurent.

Juraj Berzedi

1. Cristiano Ronaldo Portugalsko Real Madrid 2. Lionel Messi Argentína FC Barcelona 3. Neymar Brazília FC Barcelona/PSG 4. Kevin De Bruyne Belgicko Manchester City 5. Sergio Ramos Španielsko Real Madrid 6. Harry Kane Anglicko Tottenham Hotspur 7. Marcelo Brazília Real Madrid 8. Mohamed Salah Egypt AS Rím/Liverpool FC 9. Isco Španielsko Real Madrid 10. Robert Lewandowski Poľsko Bayern Mníchov

V mojej najlepšej desiatke svetových futbalistov sú štyria hráči z Realu Madrid. Za to, koľko trofejí futbalisti Realu získali v roku 2017, ich tam mohlo byť ešte viac.

Messi mal individuálne skvelý ročník, ale najlepší hráči potiahnu tím v kľúčových zápasoch, čo ukázal Ronaldo.

Kevin de Bruyne (celkom vpravo) je najväčším skokanom tohto roka. (zdroj: TASR/AP)

Za touto dvojkou je jednoznačne Neymar. Najväčším skokanom tohto roka je Kevin De Bruyne, ktorý je lídrom Manchester City a prototypom ofenzívneho stredopoliara.

Za ním nasleduje Sergio Ramos, najväčšia osobnosť Realu, ktorá dokáže strhnúť mužstvo a dáva dôležité góly. Z klasických útočníkov sa do mojej desiatky dostali Harry Kane a Robert Lewandowski, ktorí vedia skĺbiť techniku, výber miesta a čuch na góly.

Príjemným prekvapením je aj Mohamed Salah, možno najrýchlejší futbalista súčasnosti.

Igor Dopirák

1. Lionel Messi Argentína FC Barcelona 2. Cristiano Ronaldo Portugalsko Real Madrid 3. Gianluigi Buffon Taliansko Juventus Turín 4. Neymar Brazília FC Barcelona/PSG 5. Harry Kane Anglicko Tottenham Hotspur 6. N'Golo Kanté Francúzsko Chelsea FC 7. Kylian Mbappé Francúzsko AS Monako/PSG 8. Sergio Ramos Španielsko Real Madrid 9. Kevin De Bruyne Belgicko Manchester City 10. Keylor Navas Kostarika Real Madrid

Informácia na úvod: autor je fanúšikom Realu Madrid.

Berúc do úvahy tímové úspechy, víťazom by bol Cristiano Ronaldo. Hľadiac však iba na individuálne výkony, štatistiky, štýl hry a charakterové vlastnosti je víťazom Lionel Messi.

Hoci Ronaldo prispel k úspechom Realu mnohými dôležitými gólmi, treba myslieť na to, že takmer celý tím hrá naňho. Navyše, počas zápasu dokáže prehajdákať mnoho šancí, pričom niektoré z nich iba pre to, že nechce nahrať lepšie postavenému spoluhráčovi.

Prečítajte si tiež: Mbappé sa stal najlepším mladým futbalistom za rok 2017

Messi, naopak, hrá pre tím, ohuruje skvelými kľučkami, baví futbalom. Paradoxom je, že Messi strelil počas roka o jeden gól viac ako Ronaldo. Jedným dychom treba priznať, že odohral o štyri zápasy viac. Avšak, občas spoluhráčom prenechal zahrávanie pokutového či priameho kopu.

Na záver mikrosúboja Messi - Ronaldo: v prospech Argentínčana hovorí aj fakt, že pôsobí tímovo, málokedy spoluhráčom niečo vyčíta. Navyše, na rozdiel od portugalského konkurenta si vie odpustiť herecké predstavenia. Na tie je však v Barcelone Luis Suárez.

Zastúpenie v najlepšej trojke má aj brankársky post, ktorý je v individuálnych anketách často prehliadaný. Buffon si však pozíciu medzi najlepšími zaslúži, patril medzi lídrov finalistu Ligy majstrov, pričom v súťaži ťahal dlhú sériu bez inkasovaného gólu.

Otázniky u čitateľa môže vyvolať zaradenie Kantého, Mbappého a Navasa. Kanté však v Chelsea nadviazal na skvelé výkony z Leicestru a opäť bol kľúčovým hráčom majstra. Mbappé sa podpísal pod rozprávku s názvom "AS Monako" a skvelo sa prezentuje aj v PSG.

Navas zase patril k hráčom Realu, ktorí neboli príliš viditeľní, no bez neho by možno Madridčania jednu z trofejí nezískali.

video //www.youtube.com/embed/XEc5oGaY_JU

Zoran Boškovič

1. Cristiano Ronaldo Portugalsko Real Madrid 2. Lionel Messi Argentína FC Barcelona 3. Neymar Brazília FC Barcelona/PSG 4. Harry Kane Anglicko Tottenham Hotspur 5. Antoine Griezmann Francúzsko Atlético Madrid 6. Kevin De Bruyne Belgicko Manchester City 7. N'Golo Kanté Francúzsko Chelsea FC 8. Kylian Mbappé Francúzsko AS Monako/PSG 9. Mohamed Salah Egypt AS Rím/Liverpool FC 10. Gianluigi Buffon Taliansko Juventus Turín

Napriek tomu, že vyhral titul i Ligu majstrov, v mojom zozname je iba jediný hráč Realu Madrid - Cristiano Ronaldo. Princípom hodnotení a ocenení by, aspoň podľa mňa, nemala byť iba kvalita znásobená počtom trofejí získaných tímom, v ktorom hráči pôsobia.

Do úvahy som bral reálnu kvalitu hráčov, ktorú ako futbalový pozorovateľ môžem zhodnotiť. Vplyv hráča na mužstvo, či už bojuje o ušatú trofej Ligy majstrov, alebo oproti nej len prostý národný pohár.

56 gólov vo všetkých súťažiach dal Harry Kane z Tottenhamu Hotspur v roku 2017.

Samozrejme, najradšej by som sem napísal zoznam top 100 hráčov a nielen desať. Pridal by som aj Toniho Kroosa, Luku Modriča, Sergia Ramosa, Roberta Lewandowského či Edinsona Cavaniho. No tak, ako pri iných cenách a rebríčkoch, aj tu bolo potrebné vybrať si.

Vysvetľovať zaradenie Cristiana Ronalda, Lionela Messiho či Neymara azda nie je potrebné a je to už aj tak trošku únavné.

Naopak, okrem dlhoročných hviezd svetového futbalu sa začínajú formovať a potvrdzovať svoje postavenie aj ich nástupcovia. Napríklad najlepší strelec za rok 2017 Harry Kane nielen 56 nastrieľanými gólmi v tomto roku potvrdzuje, že je to najvzrušujúcejší talent na svete.

Potenciál, ktorý ukazuje, je až desivý. Strieľa góly s ľahkosťou, nie je mu cudzie ani bránenie, stiahnutie sa po loptu do hĺbky ihriska.

Prečítajte si tiež: Drahší je len Neymar. Kane je možno ešte lepší ako Cristiano Ronaldo

S istým zovšeobecnením môžeme povedať, že v krídelných pozíciách či na poliacej čiare sa pohybuje rovnako s istotou ako v šestnástke.

Pre mňa dôležitými členmi tohto zoznamu sú ešte stále pomerne mladí hráči Mohamed Salah, Kevin De Bruyne, N'Gólo Kanté a Antoine Griezmann, ktorým začína patriť futbalová prítomnosť a bude i budúcnosť.

A Gianluigi Buffon. Nuž, ani ja som neodolal dať takýmto spôsobom klobúk dolu za to, čo v tomto roku predvádzala jedna z najväčších brankárskych osobností v histórii futbalu.