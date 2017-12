Poľskému lyžiarovi sa počas zjazdu odopla lyža, do cieľa prišiel iba na jednej

Pawel Babicki napodobnil jazdu Bodeho Millera.

29. dec 2017 o 21:34 SITA

Poliak Pawel Babicki po príchode do cieľa.(Zdroj: TASR/AP)

BORMIO. Poľský reprezentant Pawel Babicki v piatkovom zjazde Svetového pohára alpských lyžiarov v talianskom Bormiu pripomenul niekdajšieho skvelého amerického pretekára Bodeho Millera.

Tomu sa v rovnakej destinácii v roku 2005 počas jazdy odopla lyža, to ho však nezastavilo a Miller sa dokázal dostať do cieľa iba na jednej.

Rovnaký scenár mal aj Babického zjazd na klasickej trati Stelvio s dĺžkou 3270 metrov.

"Bolo to spontánne rozhodnutie. Stratil som lyžu, ale spomenul som si na Millera a povedal si, že dokončím preteky za každú cenu," povedal 23-ročný Poliak.

Napokon obsadil poslednú 67. priečku s mankom 36 sekúnd na víťaza Dominika Parisa. Napriek tomu sa dočkal veľkej odozvy od nadšených fanúšikov.

"Bol by som nesmierne rád ak by som ho stretol, možno by mi aj dal pár dobrých rád," dodal Babicki.

VIDEO: Jazda Babickeho na jednej lyži:

VIDEO: Jazda Millera na jednej lyži: