Myslel si, že mu ponúknu novú zmluvu. Saparovi oznámili, že v Ružomberku končí

Napriek nečakanému koncu chce pokračovať vo futbalovej kariére.

30. dec 2017 o 10:10 SITA

RUŽOMBEROK. Futbalisti MFK Ružomberok sa už v jarnej časti Fortuna ligy nebudú môcť spoľahnúť na schopnosti skúseného stredopoliara Mareka Saparu.

"Vo štvrtok mi oznámili, že v klube definitívne končím," prezradil 35-ročný hráč pre sobotňajšie vydanie denníka Šport.

Podľa pôvodnej dohody mal Sapara v prípade stopercentného zdravotného stavu pokračovať v Ružomberku do konca sezóny 2017/2018.

"Myslel som si, že sa ideme baviť o novej zmluve. Poviem na rovinu, za MFK by som hral aj za minimálnu mzdu, pretože tento klub pre mňa znamená veľa. Bol som však nemilo prekvapený a sklamaný, keď som sa dozvedel, že dohoda so športovým riaditeľom Dušanom Tittelom neplatí. S ním som sa bavil aj o tom, že ak nebudem pokračovať v hráčskej kariére, ponúknu mi miesto v štruktúrach klubu. Generálny manažér Ľubomír Golis mi do dvoch viet zhrnul môj koniec v MFK Ružomberok. Vraj sa omladzuje káder a pre mňa už nemajú miesto," pokračoval pre Šport Sapara.

Napriek nečakanému koncu pôsobenia pod Čebraťom chce kreatívny záložník ešte pokračovať vo futbalovej kariére.

Marek Sapara (vpravo) je bývalý slovenský reprezentant. (zdroj: TASR)

"Hrať ďalej je moja priorita. Som zdravý a pripravený. Celkovo ma chuť na futbal neprešla. Mám nejaké ponuky z našej ligy, alebo zamierim mimo Slovenska. Moje rozhodnutie bude záležať najmä na rodine," dodal bývalý reprezentant SR Sapara, ktorý si počas svojej doterajšej kariéry obliekal aj dresy Košíc, Rosenborgu Trondheim, Ankaragücü, Trabzonsporu, Gaziantepsporu a Osmanlispor.