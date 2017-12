Myslel si, že mu ponúknu novú zmluvu. Saparovi oznámili, že v tíme končí

Napriek nečakanému koncu chce pokračovať vo futbalovej kariére.

30. dec 2017 o 10:10 (aktualizované 30. dec 2017 o 18:14) Igor Dopirák

BRATISLAVA. "Prial by som si, aby som aktívnu kariéru ukončil v Ružomberku. Preto som sa aj vrátil do tohto klubu," vravel futbalový stredopoliar Marek Sapara v októbri 2015 pre SME.

"Bol by som rád, ak by som s Ružomberkom vyhral ešte jednu trofej, či už v Slovenskom pohári alebo v lige. Ako majster Slovenska by som možno mohol aj ukončiť futbalovú kariéru," dodal.

S veľkou pravdepodobnosťou však Saparovi nevyjde ani jeden zo spomínaných cieľov. Pre sobotňajšie vydanie denníka Šport priznal, že v Ružomberku skončil.

Hral by aj za minimálnu mzdu

"Vo štvrtok mi oznámili, že v klube definitívne končím. Myslel som si, že sa ideme baviť o novej zmluve," uviedol pre Šport stredopoliar, ktorého vedenie klubu svojím rozhodnutím prekvapilo.

"Poviem to na rovinu, za MFK by som hral aj za minimálnu mzdu, pretože tento klub pre mňa znamená veľa. Bol som nemilo prekvapený a sklamaný, keď som sa dozvedel, že dohoda so športovým riaditeľom Dušanom Tittelom neplatí," pokračoval.

Sapara sa podľa vlastných slov s Tittelom dokonca dohadoval na tom, že v prípade ukončenia aktívnej kariéry by v Ružomberku mohol dostať miesto v štruktúrach klubu.

"Generálny manažér Ľubomír Golis mi však do dvoch viet zhrnul môj koniec v MFK Ružomberok. Vraj sa omladzuje káder a pre mňa už nemajú miesto," doplnil pre Šport.

Fanúšikovia sa búria

Na koniec Saparu v klube takmer okamžite zareagovali ružomberskí fanúšikovia. Na bránu pred štadiónom vyvesili veľký banner s textom "Bez koncepcie. Bez fanúšikov. Bez legendy". Ako prvý o reakcii fanklubu Concordia 1906 informoval Ružomberský hlas na svojom webe.

Napriek nečakanému koncu v Ružomberku neuvažuje Sapara nad ukončením kariéry.

"Hrať ďalej je moja priorita. Som zdravý a pripravený. Celkovo ma chuť na futbal neprešla. Mám nejaké ponuky z našej ligy, alebo zamierim mimo Slovenska. Moje rozhodnutie bude záležať najmä na rodine," dodal pre Šport.

Ak by už Sapara kariéru ukončil, pri futbale by mal ostať. "Láka ma trénerstvo, mám dokončenú tretiu kategóriu. Do robenia ďalšej sa zrejme pustím, ale či budem v budúcnosti trénerom, ešte sám neviem," vravel pred dvoma rokmi pre SME.