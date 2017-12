Životná pamiatka. Hamšíka si uctili špeciálnymi dresmi s jeho tvárou

Neapol sa stal jesenným majstrom.

30. dec 2017 o 10:35 TASR

RÍM. Slovenský futbalový reprezentant Marek Hamšík rozšíril svoju rekordnú gólovú zbierku v drese Neapola. V piatkovom súboji 19. kola Serie A rozhodol svojím presným zásahom o tesnom víťazstve SSC 1:0 na pôde FC Crotone.

Neapolčania sa vďaka tomu stali jesennými majstrami, na čele najvyššej talianskej súťaže majú štvorbodový náskok pred majstrovským Juventusom Turín, ktorý má ale zápas k dobru.

Hamšík odohral celé stretnutie a presadil sa v 17. minúte šikovnou krížnou strelou z vnútra šestnástky, ktorej predchádzala pekná kombinácia.

"Mám dvojnásobnú radosť. Získali sme tri body a skóroval som. Sme šťastní, že na konci roka 2017 budeme na prvej priečke," uviedol Hamšík pre svoj oficiálny web.

Najlepší hráč na ihrisku

Tridsaťročného stredopoliara vyhlásili v Crotone za najlepšieho hráča na ihrisku, mal 105 prihrávok, šesťkrát vystrelil na domácu bránku a nabehal 12,248 kilometra.

Pre kapitána Neapola to bol už 117. presný zásah v drese SSC, čím zveľadil svoju rekordnú gólovú zbierku.

V 17. kole vyrovnal 115-gólový klubový rekord Diega Maradonu zásahom do siete FC Turín, hneď v nasledujúcom kole prekonal aj brankára Sampdorie Janov a osamostatnil sa v štatistikách od legendárneho Argentínčana.

Hamšík potreboval na terajších 117 gólov 479 duelov, Maradona dal 115 zásahov v 259 súbojoch. V zápase s Crotone si Neapolčania uctili Hamšíka za jeho rekordný zápis.

Nastúpili v špeciálnych dresoch, na rukáve mali nášivku s Hamšíkovou podobizňou, s číslom 17 a s textom "Najlepší strelec SSC Neapol".

"Som na to veľmi hrdý. A poctený, že sme hrali s takými dresmi. Je to životná pamiatka," povedal Hamšík.

Symbolická sedemnástka

V Crotone úradovala magická 17-ka. Hamšík v drese s číslom 17 skóroval v 17. minúte, bol to jeho 117. gól v modrom drese a padol na záver roka 2017. "Dúfam, že sedemnástka bude pre nás aj naďalej šťastná," želá si.

Aj vďaka nemu Neapol v prvej časti súťaže získal 48 bodov, čo je najviac v klubovej histórii.

"Samozrejme, sme radi, že sme boli najlepší v prvej časti. Znamená to, že sme na správnej ceste. No vieme, že jesenný primát neznamená nič. Ráta sa jedine majstrovský titul na konci sezóny," zdôraznil Hamšík.

Aj pred dvoma rokmi vyhral Neapol jesennú časť Serie A, no nakoniec skončil druhý. "Napríklad pred dvoma rokmi by sme v takomto zápase, aký sme odohrali v Crotone, nezískali tri body. Nehrali sme najlepšie, no vyhrali sme. Aj toto potvrdzuje silu, vyspelosť, skúsenosti nášho tímu."

Neapol v Serii A v kalendárnom roku 2017 na súperových ihriskách z 20-ich duelov 18 vyhral a dvakrát remizoval. Je tak jediný klub z piatich najlepších európskych líg, ktorý v tomto roku vonku neprehral.