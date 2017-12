Serena Williamsová po návrate: Bola som nervózna

Americká tenistka stále nevie, či bude obhajovať titul na Australian Open.

31. dec 2017 o 10:40 TASR

ABÚ ZABÍ. Serene Williamsovej sa nevydaril jej prvý zápas po pôrode podľa predstáv. Americká tenistka prehrala pri návrate po materskej prestávke na exhibícii v Abú Zabí s Lotyškou Jelenou Ostapenkovou 2:6, 6:3 a 5:10.

Prečítajte si tiež: Serena Williamsová odohrala prvý zápas od pôrodu. Mladej Ostapenkovej podľahla

Williamsová, ktorá na začiatku septembra porodila dcérku Alexis Olympiu, by chcela zaútočiť na blížiacom sa Australian Open na ďalší grandslamový titul.

Tridsaťšesťročná Američanka sa naposledy súťažne predstavila práve v Melbourne, kde vlani v januári získala rekordný 23. grandslamový titul vo dvojhre.

Neskôr vyšlo najavo, že už v tom čase bola tehotná. Po pôrode sa v novembri vydala za svojho partnera internetového magnáta Alexisa Ohaniana. S návratom na kurty nebola úplne spokojná.

"Prvé zápasy po návrate sú vždy náročné. Bola som trochu nervózna, musela som sa aj obrátiť na svoj tím a spýtať sa, či je Olympia v poriadku.

Ale byť opäť na dvorci je skvelé, užila som si to," citovala agentúra AP bývalú svetovú jednotku a v súčasnosti 22. hráčku rebríčka WTA.

Serena Williamsová stále nevie, či bude obhajovať titul na Australian Open. Úvodný grandslamový turnaj sezóny sa začína 15. januára.

"Neviem, či som už úplne pripravená na návrat do tour. Viem, že keď sa vrátim, chcem útočiť na titul. Budem to brať deň po dni a uvidím, ako sa rozhodnem. Určite všetko najprv skonzultujem so svojím tímom," dodala.