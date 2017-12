Crystal Palace zaskočil lídra tabuľky, Wenger dosiahol rekord

Pozrite si výsledky nedeľnajších zápasov 21. kola Premier League 2017/2018.

LONDÝN. V prvom silvestrovskom zápase 21. kola anglickej futbalovej Premier League remizoval líder tabuľky Manchester City na pôde Crystal Palace 0:0.

Pre tím Pepa Guardiolu to bola iba druhá ligová remíza popri 19 víťazstvách. Napriek tomu má na čele tabuľky komfortný 14-bodový náskok pred londýnskou Chelsea.

Prišiel však o rekordnú 18-zápasovú víťaznú šnúru v lige.

Rekord Arsena Wengera

Citizens mali šťastie, keď im prvú prehru v tomto ročníku Premier League mohol v nadstavenom čase uštedriť Luka Milivojevič.

Srbský stredopoliar však poslal svoju strelu z jedenástky len do stredu brány a Ederson loptu vykopol do bezpečia.

Arsenal Londýn uzavrel rok 2017 remízou 1:1 a jeho tréner Arsene Wenger rekordom.

Arsenal si podelil body s West Bromwichom a Francúz absolvoval v Premier League 811 stretnutí. O jeden duel menej má na svojom konte bývalý kouč Manchestru United Sir Alex Ferguson.

"Milý Arsene. Gratulujeme k brilantnému úspechu a odmene za Vaše schopnosti, oddanosť a lásku k futbalovému umieniu," zagratuloval Francúzovi prostredníctvom sociálnej siete Twitter výkonný riaditeľ Asociácie profesionálnych futbalistov (PFA) Gordon Taylor.

Wenger prišiel do Arsenalu v roku 1996 a podľa vlastných slov nikdy neočakával, že by u "kanonierov" vydržal viac ako dve desaťočia.

Wenger: Pracujem veľmi tvrdo

"Povedal by som, že je to šialené, že je to bez šance," cituje ho internetový portál standard.co.uk. Futbal sa podľa trénera počas jeho 21-ročného pôsobenia na severe Londýna príliš nezmenil:

"Jadro hry je tovnaké. To znamená, duch, kvalita a sústredenie na dosiahnutie cieľa. To, čo sa zmenilo, je spoločnosť. Stali sme sa väčšími individualistami, aj v kariérnom postupe a platí to aj u hráčov."

“ Pracujem veľmi tvrdo. Celý svoj život som zasvätil tomuto povolaniu. „ Arsene Wenger, tréner Arsenalu

V 811 ligových zápasoch zaznamenali zverenci Wengera 468 víťazstiev, 198 remíz a 145 prehier. Svoj prvý duel na lavičke Arsenalu absolvoval v októbri 1996 proti Blackburnu.

"Získal som dôveru vedenia. Nebolo ľahké si ju počas tých rokov udržať, ale bol som požehnaný nadmieru kvalitnými hráčmi," pokračoval.

Francúz sa s Arsenalom tešil z troch majstrovských titulov a siedmich trofejí v FA Cup-e. "Pracujem veľmi tvrdo. Celý svoj život som zasvätil tomuto povolaniu," priznal Wenger.

Štatistika však zohľadňuje zápasy od zavedenia Premier League v roku 1992.

Pokiaľ by boli zarátané všetky stretnutia v najvyššej lige, stále by mal o 223 duelov navrch Sir Alex, ktorý viedol United v rokoch 1986 až 2013.

Premier League 2017/2018 - 21. kolo (nedeľa):

Crystal Palace - Manchester City 0:0

West Bromwich Albion - Arsenal Londýn 1:1 (0:0)

Góly: 89. Rodriguez (z 11 m) - 83. Sanchez