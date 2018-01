Mladí reprezentanti si veria. Na Švédov sa pripravia a chcú ich zdolať

Jeden z lídrov SR na MS 20 Miloš Roman: Keď sme porazili USA, môžeme zdolať každého.

1. jan 2018 o 11:04 SITA

BUFFALO. Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov splnili základný cieľ a postúpili do štvrťfinále majstrovstiev sveta tejto vekovej kategórie v americkom Buffale.

Zverenci trénera Ernesta Bokroša spečatili svoj postup do ďalšej fázy turnaja v silvestrovskom zápase proti Dánsku, v ktorom zvíťazili 5:1.

Po vyrovnaní opadla nervozita

Ústrednou postavou duelu bol útočník Miloš Roman: vyrovnal na 1:1 a neskôr v oslabení zvýšil vedenie mladých Slovákov na 3:1. Po stretnutí ho zvolili za najlepšieho hráča na strane reprezentácie spod Tatier.

"Začiatok sme mali trochu slabší, neskôr sme si vypracovali šance. Gól Miloša Romana na 1:1 nám veľmi pomohol. Po ňom sme si začali veriť a bolo to oveľa lepšie," povedal pre spravodajstvo Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) autor jedného presného zásahu Adam Liška.

Útočník Vancouveru Giants zo severoamerickej WHL Miloš Roman opísal okolnosti vedúce k jeho gólu.

"Myslím si, že nám môj gól pomohol, pretože z nás opadla nervozita. Musím poďakovať chalanom, pretože výborne zachytili puk na modrej čiare, Alex Tamáši mi pekne prihral a ja som sa snažil už iba dobre vystreliť; som rád, že to tam spadlo. Pri oslabení sme sa snažili hlavne ubrániť, súperov opäť výborne napádal Miloš Kelemen, ja som ho chcel iba podporiť. Aj tento presný zásah tímu pomohol a veľmi ma to teší."

Ubránené oslabenia

Rodák z Kysuckého Nového Mesta si myslí, že jedným z rozhodujúcich faktorov bola vysoká úspešnosť Slovákov pri bránení dánskych presiloviek. Bokrošovi zverenci boli na trestnej lavici šesťkrát, počas tých okamihov inkasovali raz.

"Ubránili sme dosť oslabení, a to zavážilo, pretože súper mal veľa príležitostí na skórovanie práve počas presiloviek. Takisto nás podržal Roman Durný," uviedol Roman.



Skóre posledného zápasu v A-skupine uzavrel v 56. min Liška. Priznal, že vôbec nemieril tam, kam napokon poslal puk.

"Pocit to bol krásny, predchádzala tomu prihrávka Sama Solenského, ktorý sa presadil cez súpera, potom mi to Kunďo (Peter Kundrik - pozn.) pekne posunul. Chcel som to trafiť do pravého vinkľa, namiesto toho to išlo medzi nohy. Hlavné je však, že to tam spadlo," povedal Liška, krídelník Kitchener Rangers v kanadskej OHL.

Môžu zdolať kohokoľvek

V utorkovom štvrťfinále si Slováci zmerajú sily s víťazmi "béčka" Švédmi. Hráči "Troch koruniek" v nedeľu triumfovali nad Rusmi 4:3 po samostatných nájazdoch v záverečnom zápase B-skupiny.

Slováci sa vopred nevzdávajú a chystajú sa favorizovanému súperovi skomplikovať boj o postup do semifinále.

"Ukázali sme, že dokážeme zdolať kohokoľvek. Zdolali sme Američanov a hrali sme vyrovnane dve tretiny s Fínmi. Pripravíme sa najlepšie ako vieme a pôjdeme do zápasu s cieľom triumfovať," vyhlásil Roman.

"Snažím sa hrať každý zápas rovnako a plniť to, čo si povieme. Proti Dánom mi to tam spadlo, nabudúce sa to môže podariť niekomu inému. Je jedno, kto dá ten gól, sme tu preto, aby sme víťazili a dosiahli čo najlepší výsledok," dodal Roman.